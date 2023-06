Tak pięknieją trzy kamienice przy ul. Rewolucji w Łodzi

Trwa rewitalizacja zabytkowych kamienic przy ul. Rewolucji 1905 r. w Łodzi. Tuż przy odnowionych budynkach powstaną także zielone podwórka.

Łódź rewitalizuje kolejne zabytkowe kamienice.

Do wyremontowanego odcinka ul. Rewolucji 1905 r., od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, dołączą niebawem zmodernizowane kamienice pod numerami 13, 15 i 17.

Trzy budynki przy ul. Rewolucji 1905 r. przechodzą gruntowne remonty. Dzięki inwestycjom kamienice zmieniają się nie do poznania, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Prace są prowadzone od piwnic po dachy. Mieszkania i lokale użytkowe zostały wyposażone we wszystkie media, w tym podłączone do sieci centralnego ogrzewania. Jest nowa instalacja gazowa i odnowione zostały instalacje elektryczna i wodna.

W trzech kamienicach powstaną w sumie 52 mieszkania komunalne, pięć lokali użytkowych na wynajem i dwie w pełni wyposażone świetlice artystyczne. Będą z nich mogły korzystać również dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Na sąsiedzkie spotkania

Przy kamienicach powstaną zielone podwórka, z których korzystać będą mogli mieszkańcy w każdym wieku. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki kamiennej, przybędzie zieleni – drzew, krzewów i trawników, nie zabraknie ławek i nowego oświetlenia.

Na ścianach ekipa budowlana zamontuje budki lęgowe dla jerzyków i innych ptaków. Pergole na śmieci zostaną obsadzone bluszczem. To będą miejsca na sąsiedzkie spotkania, odpoczynek i zabawy dla najmłodszych.

Kiedy finał rewitalizacji?

Remonty w kamienicach zostaną zakończone w wakacje 2023 r. Przy ul. Rewolucji 13 gotowe są już dwa piętra i na ukończeniu są prace przy nowych podłogach. Pod numerem 15 trwa odbudowa oficyny oraz kończą się prace przy montażu stropu. Natomiast przy ul. Rewolucji 17 rozpoczęły się prace przy zakładaniu instalacji.

Wartość inwestycji to ponad 22 mln zł.