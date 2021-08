Tak powstaje nowa część Gemini Park Tychy. Rozmowa z architektem

Właściciel Gemini Park Tychy, firma Gemini Holding, zdradza coraz więcej szczegółów dotyczących nowej części obiektu, która właśnie powstaje. Dzięki rozbudowie centrum handlowe mające dziś 36,6 tys. m kw. powiększy się o ok. 7 tys. m kw., zyskując przy tym kino i nowe funkcje. Jak wygląda projekt nowej części, co zainspirowało architektów oraz jak tak duży obiekt wpasuje się w miasto z tradycjami architektonicznymi. O tym opowiada Michał Korolczuk, Head of Architecture w Gemini Holding.

REKLAMA

Jaka jest ogólna koncepcja architektoniczna nowej części Gemini Park Tychy? Co było inspiracją dla projektu, który musiał przecież wpisać się zarówno w zastany już obiekt, rozwijające się otoczenie handlowe, ale i miasto?

Michal Korolczuk: To dobre pytanie, tym bardziej, że pomysł rozbudowy obiektu tlił się już od dłuższego czasu, a dokładnie od momentu, kiedy projektowaliśmy jeszcze cześć zasadniczą galerii, oddaną do użytku w 2018 r. W międzyczasie zdarzały się zmiany perspektyw i punktów widzenia. Dostaliśmy też nagrody za zrealizowane centrum handlowe, co zobowiązywało, ale i motywowało do zmiany myślenia. Do tego przytrafiła się pandemia, co samo w sobie było wyzwaniem dla prac. Sam proces twórczy działał jednak nieprzerwanie. Wszelkie dyskusje, pomysły, nowe uwarunkowania wpływały na ostateczny kształt koncepcji i wydaję się, że z korzyścią dla całego założenia. W efekcie, jeśli miałbym wskazać jedną główną inspirację, byłby nią człowiek, który ten skomplikowany organizm, czy wręcz ekosystem, jakim jest centrum handlowe odwiedza dość często i w którym musi poczuć się wygodnie i bezpiecznie.

Skomplikowanym ekosystemem jest także miasto Tychy, którego częścią jest Gemini Park. Projekt obiektu zdaje się nie zrywać z architektonicznymi tradycjami miasta, wręcz przeciwnie, wpisuje się w nie.

Zdecydowanie. Miasto Tychy wśród architektów i urbanistów jest postrzegane jako miejsce szczególne. Współczesne projekty i realizacje przestrzeni miejskich, np. Paprocany, to uznana w środowisku klasa sama w sobie - i to w skali całego kraju. Natomiast powojenna historia miasta – tzw. „Nowe Tychy” - to nazwiska z polskiego panteonu architektury i urbanistyki: Wejchertowie, Czyżewscy, Marek i Ewa Dziekońscy, Stanisław Niemczyk oraz inni. To twórcy przestrzeni, którzy wnieśli ogromny wkład w architekturę i urbanistykę naszego kraju, ale przede wszystkim ukształtowali i zdefiniowali miasto, w którym przyszło nam projektować. Nasz projekt, szanując tę tradycję, historię oraz osiągnięcia, musiał się więc wpisać w zastane wizje przestrzeni, udowadniając jednocześnie, że jest miejsce dla jeszcze większej galerii handlowej w tak świetnie określonym architektonicznie i urbanistycznie mieście.

Co zatem ma wyróżniać projekt? Galerii na rynku przecież jest wiele…

Chcemy, aby sama architektura, jak i struktura obiektu broniły się same. Mamy też nadzieję, że główne założenia wytrzymają próbę czasu. Bardzo zależało nam na podejściu szanującym człowieka. Stąd w projekcie m.in. bardzo skrupulatne zastosowanie odpowiedniej skali, precyzyjne umiejscowienie dość specyficznych i „cyfrowych” dominant, a także unikanie uciążliwego dziś chaosu informacyjnego, w postaci chociażby nieprzemyślanych nośników reklamowych. Nad tą swoistą „reklamozą”, jaka jest powszechna w obiektach handlowych, staramy się skutecznie zapanować w ramach przyjętych zasad estetyki i porządku. Oprócz tego stawiamy na uwzględnienie ludzkiej skali w projekcie, zwłaszcza we wnętrzach. Stąd duży nacisk na dość dużą ilość naturalnego, dziennego światła czy przemyślane i sprytnie wykorzystane zasad akustyki, które niwelują nadmierny pogłos i hałas.