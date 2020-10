Tak powstawał Hotel Indigo. Renowacja zabytkowej kamienicy spod kreski Kulczyński Architekt od kuchni

Niekiedy rewitalizacja zabytkowych budynków wymaga od architekta sporej determinacji. Pracownia Bogdana Kulczyńskiego na podstawie starych filmów z samolotu odwzorowała prawdziwą wysokość dachu kamienicy, w której obecnie znajduje się butikowy hotel Indigo. Piszemy o tym, jak przebiegała renowacja budynku.

W centrum Warszawy, w kamienicy przy ul. Smolnej 40 znajduje się butikowy Hotel Indigo, do którego przyjeżdżają goście z całego świata. Urzeka ich nie tylko rewelacyjna lokalizacja lecz także sam budynek – starannie odrestaurowane oryginalne elementy umiejętnie uzupełnione nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi prezentują się wyjątkowo atrakcyjnie. Za rewitalizację kamienicy odpowiadał Bogdan Kulczyński z pracowni Kulczyński Architekt.

Historia kamienicy sięga początku XX w., kiedy hrabia Ksawery Branicki, właściciel terenów przylegających do Pałacu Branickich (ul. Nowy Świat 18/20) postanowił rozparcelować je na sześć placów z frontami od ul. Smolnej i postawić na nich budynki. Projekt pięciu kamienic (szósty plac trafił w ręce innego właściciela) powierzył Bronisławowi Brochwicz-Rogoyskiemu. W narożnym domu, pod numerem 40, powstała letnia rezydencja rodziny Branickich, budowa zakończyła się w 1903 roku.

Ponad 40 lat później, w czasie II wojny światowej kamienica została zbombardowana i ograbiona. W październiku 1945 roku na mocy Bolesława Bieruta kamienica przeszła na własność państwa. Budynek został odbudowany na podstawie zachowanych planów i fotografii, przez krótki czas mieścił się w nim gabinet Pierwszego Sekretarza PZPR, później, do lat 70., kiedy Braniccy odzyskali kamienicą, swoją iedzibę miał tu Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Pod koniec lat 80. kamienica została wpisana do rejestru zabytków.

W 2014 roku nabył ją nowy inwestor, który postanowił stworzyć w tym miejscu elegancki, butikowy hotel. Projekt renowacji kamienicy powierzył architektowi Bogdanowi Kulczyńskiemu z warszawskiej pracowni Kulczyński Architekt, która ma w swoim dorobku wiele tego typu realizacji. Trzy lata później Hotel Indigo otworzył swoje drzwi dla gości.

Poszukiwania śladów

Eklektyczna, bogato zdobiona elewacja kamienicy przy ul. Smolnej 40, która miała informować o statusie rodziny Branickich, była w fatalnym stanie. Nie zachował się także oryginalny dach – ostatnia kondygnacja została zniszczona w wyniku bombardowania i pożaru.

– Można powiedzieć, że kamienica została oskalpowana, a odbudowany w połowie ubiegłego wieku dach zupełnie nie pasował do całego budynku. Wiedzieliśmy, że pierwotnie musiał wyglądać inaczej – mówi arch. Bogdan Kulczyński. Konserwator zabytków zgadzał się na lekką modyfikację dachu, ale nie na dodanie całej kondygnacji. To zmusiło architekta i jego zespół do poszukiwań w bibliotekach i źródłach historycznych, aby odkryć, jak wyglądała oryginalna konstrukcja.