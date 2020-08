Tak powstawał Nobu Hotel Warsaw. Medusa Group o swoim projekcie

– Zabieram ze sobą do Polski część Nowego Jorku – zapowiadał Robert De Niro, kiedy pierwszy raz Polskę obiegła wiadommość o wejściu do Warszawy światowej marki lifestylowych hoteli i oryginalnych restauracji, założonej przez słynnego aktora i jego wspólników – producenta filmowego i cenionego szefa kuchni. Nowojorski szyk to jednak tylko częściowy aspekt hotelu Nobu. Obiekt powstał bowiem jako nowe skrzydło hotelu Rialto, będącego ważnym symbolem historii miasta.

Doszczętnie zniszczona podczas drugiej wojny światowej stolica Polski odbudowała swoje międzywojenne tradycje m.in. właśnie dzięki takim miejscom jak Hotel Rialto.

– Hotel Rialto powstał w 2003 roku, według projektu pracowni DOM Architektury (arch. Michał Borowski i Jan Grochowski, „A-m” 5/04) w przebudowanej i odrestaurowanej, XIX-wiecznej kamienicy zlokalizowanej u zbiegu ulic Emilii Plater i Wilczej. W ramach ówczesnej modernizacji w niewielkim stopniu zmieniono elewacje, starannie odrestaurowano eklektyczny detal i nadbudowano dwie kondygnacje – opowiadają architekci z Medusa Group. –Każdy z pokoi hotelowych został indywidualnie zaprojektowany i wyposażony antykami w stylu art déco, które właściciele przez kilka lat kupowali na pchlich targach tworząc prywatną kolekcję. Był to pierwszy butikowy obiekt tego typu w Warszawie – dodają.

Dziś stolica Polski to już inne miasto niż w czasach świetności Rialto. Socmodernistyczna zabudowa miesza się tu ze współczesną architekturą nie ustępując zachodnioeuropejskim realizacjom. Otwartość i multikulturowość miasta widać na każdym rogu. Hotelu Nobu zaprojektowany w pracowni Medusa Group Architects to opowieść o takiej właśnie XXI-wiecznej Warszawie: otwartej, nowoczesnej, różnorodnej.

– Zaprojektowany w naszej pracowni budynek wypełnił trójkątną, narożną działkę u zbiegu ulicy Wilczej i Koszykowej, stanowi rozbudowę istniejącego hotelu. Nowy obiekt powstał po zachodniej jego stronie i sąsiaduje od wschodu z wpisaną do rejestru zabytków kamienicą Próchnickich, wzniesioną w latach 1913-1914 według projektu Mariana Kontkiewicza – opisują architekci.

Efektowna bryła powstała poprzez rozsunięcie względem siebie siedmiu kondygnacji na rzucie litery „V”. W ten sposób zaokrąglony, narożny blok z barwionego w masie betonu architektonicznego zyskał balkony, które obsadzone zielenią utworzą wertykalny ogród w centrum zurbanizowanego miasta.

– Prestiżowy, śródmiejski charakter tego fragmentu dzielnicy skłania inwestorów do śmielszego rozporządzania środkami, co przekłada się bezpośrednio na charakter powstającej tu nowej architektury. Z kolei dobrze zachowana, zabytkowa zabudowa i obostrzenia konserwatorskie zmuszają projektantów do szczególnie starannego podejścia do kontekstu miejsca – zauważają architekci z Medusa Group, podkreślając, że takie uwarunkowania wpływają pozytywnie na jakość powstającej tutaj archiektury, powołując się na Halę Koszyki JEMS Architekci czy biurowiec Piękna 49 spod kreski Grupa5 Architekci.