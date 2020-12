Tak przebiegała metamorfoza zabytkowego budynku i dziedzińca urzędu miasta w Poznaniu

Proces rewitalizacji sprawił, że przestrzeń Urzędu Miasta w Poznaniu stała się bardziej dostępna dla mieszkańców i turystów oraz lepiej zintegrowana, a przekształcony w przestrzeń publiczną dziedziniec zyskał nowy charakter. Za projekt odpowiada pracownia Atelier Starzak Strebicki.

Zespół budynków dawnego klasztoru jezuitów, w którym mieści się obecnie Urząd Miasta Poznania, zaczął nabierać kształtu na początku XVII wieku, a ostatnie skrzydła klasztoru ukończono w drugiej połowie XIX wieku. W latach 1945-2010, głównie w czasach komunizmu oraz w pierwszych latach po upadku Muru Berlińskiego, w budynkach przeprowadzano jedynie pojedyncze i naglące prace remontowe i renowacyjne. Dopiero od 2014 roku zespół budynków zaczął otwierać się na mieszkańców miasta oraz turystów, wykorzystując w pełni ukryty potencjał istniejącej historycznej zabudowy.

Projekt opiera się na stopniowej rewitalizacji kompleksu budynków Urzędu Miasta Poznania zlokalizowanych w historycznym centrum miasta przy placu Kolegiackim. Zapoczątkowany w 2015 roku proces przebudowy został przeprowadzony w kilku etapach. Pierwszym z nich było przekształcenie parkingu zajmującego przestrzeń dziedzińca Urzędu Miasta i stworzenie miejsca spotkań mieszkańców dzięki zaprojektowanemu w 2016 roku systemowi wielofunkcyjnych mebli miejskich (fazy 0-2).

Kontynuacją projektu stał się projekt przebudowy zabytkowego Budynku C, który zamyka dziedziniec od strony północnej (faza 3). Budynek C, który wcześniej stanowił siedzibę Straży Miejskiej i pełnił głównie funkcje administracyjne, dzięki przebudowie zyskał szansę, aby otworzyć się na miasto oraz jego użytkowników: mieszkańców i turystów odwiedzających Poznań. W rezultacie zespół budynków urzędu otrzymał drugie życie: stał się otwartą, przyjazną dla wszystkich i wielofunkcyjną przestrzenią publiczną.

Dzięki prostym interwencjom dokonanym w ramach pierwszych dwóch faz projektu dziedziniec Urzędu Miasta stał się miejscem publicznym o wielu obliczach. Plac został wyposażony w grupę drewnianych mebli miejskich odnoszących się do różnych potrzeb użytkowników. Podstawowe elementy zestawu mebli stanowią: dwie okrągłe duże ławki wokół istniejących klombów oraz czternaście mobilnych siedzisk i dwadzieścia całorocznych donic z zielenią. Mobilne siedziska można dostawiać do donic lub ustawiać w amfiteatralny układ – kształt koła z podium w jego centralnej części. Mogą one służyć także do leżenia lub siedzenia w układzie kaskadowym odpowiadającym schematowi widowni w teatrze. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zarówno siedziska jak i donice można zaaranżować tak, aby stworzyć miejsce na letnie atrakcje kulturalne i tym samym ożywić przestrzeń. W zależności od konfiguracji elementów, przestrzeń może sprzyjać interakcjom między ludźmi i pełnić funkcję miejskiej agory albo stać się azylem dla osób potrzebujących odpoczynku od zgiełku miasta.