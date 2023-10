Tak przez trzy lata zmieniła się Dolina Popradu. 12 nowych (i odnowionych) dworców kolejowych

Dwanaście nowych bądź odnowionych dworców w Dolnie Popradu - taki jest wynik inwestycji PKP SA, jakie odbyły się w latach 2020-2023. Podsumowujemy ich efekty.

REKLAMA

Polskie Koleje Państwowe S.A. udostępniły podróżnym 12 dworców kolejowych w Dolinie Popradu, zmodernizowanych oraz zbudowanych od podstaw.

Obiekty te idealnie wpisują się w malowniczy zakątek Małopolski – przepiękne wzgórza Beskidu Sądeckiego.

W ramach inwestycji zmieniło się także otoczenie dworców. Przy budynkach pojawiły się m.in. nowe chodniki, stojaki rowerowe oraz miejsca postojowe.

Projekt modernizacji dworców kolejowych w Dolinie Popradu składał się z dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczyło inwestycji dworcowych w Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Zubrzyku, Starym Sączu, Rytrze i Barcicach, a drugie obiektów w Młodowie, Łomnicy-Zdrój, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Miliku.

Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w latach 2020-2023.

Inwestycje zostały zrealizowane w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego. Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 stanowi największy w historii Polski projekt przebudowy dworców kolejowych. Jego pierwsza edycja obejmuje modernizację oraz budowę od nowa łącznie prawie 200 obiektów w całym kraju o wartości nakładów inwestycyjnych ponad 3,1 mld zł brutto. Wśród przebudowywanych dworców przeszło 100 to obiekty zabytkowe.

Projekt modernizacji dworców kolejowych w Dolinie Popradu składał się z dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczyło inwestycji dworcowych w Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Zubrzyku, Starym Sączu, Rytrze i Barcicach, a drugie obiektów w Młodowie, Łomnicy-Zdrój, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Miliku. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w latach 2020-2023. Celem wartego 84 mln złotych przedsięwzięcia było m.in. podniesienie standardu obsługi i komfortu pasażerów oraz zwiększenie dostępności dworców dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Dworzec PKP Żegiestów Zdrój, fot. mat. PKP SA

Inwestycja objęła łącznie 12 obiektów. W ramach niej przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów zostały objęte ochroną konserwatorską dworce w Barcicach, Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju, a także dworzec w Starym Sączu. Ich przebudowa była kompleksowym przedsięwzięciem łączącym w sobie renowację elementów historycznych z przystosowaniem dworców do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych. Warto wspomnieć o tym, że dworzec Żegiestów-Zdrój, wybudowany w 1876 roku, to najciekawszy pod względem architektonicznym obiekt tego typu w Dolinie Popradu. W ramach przebudowy historyczna bryła dworca pozostała niezmieniona, ale metamorfozę przeszło wnętrze budynku i jego otoczenie.

Z kolei w Łomnicy-Zdroju, Młodowie, Miliku oraz Zubrzyku powstały zupełnie nowe budynki o powierzchni użytkowej do 100 mkw. Ich wygląd został dostosowany do otoczenia, a wnętrza odpowiadają nowym standardom w zakresie obsługi podróżnych. Wśród dworców zbudowanych od podstaw warto wspomnieć np. o niewielkich obiektach w Miliku i Młodowie. To dworce minimalistyczne w bryle, które łączą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską.

Wszystkie budynki zostały również dostosowane do obsługi podróżnych o ograniczonej mobilności – osób starszych, rodzin z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Na dworcach wprowadzono szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz, plany dotykowe budynków, a także zlikwidowano bariery architektoniczne. Dzięki inwestycji dworce stały się także bardziej ekologiczne. Bardzo ważnym elementem sprawującym kontrolę nad optymalizacją zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody jest system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę instalacji i urządzeń na dworcach. Integruje on również nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo podróżnym i budynkom: monitoring, kontrolę dostępu, sygnalizację włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.

W ramach inwestycji zmieniło się także otoczenie dworców. Przy budynkach pojawiły się m.in. nowe chodniki, stojaki rowerowe oraz miejsca postojowe. Zamontowane zostały także nowe elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci.

Łączny koszt przebudowy i budowy 12 dworców w Dolinie Popradu wyniósł 84 miliony złotych. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą projektu oraz prac budowlanych była firma SKB LDR Sp. z o.o.

Koszt przebudowy i budowy dworców w Dolinie Popradu: