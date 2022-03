Tak się pracuje w świecie k-popu. Zaglądamy do biura YG Entertainment

Co się stanie kiedy gwiazdy architektury spotkają się z gwiazdami muzyki? Renomowana holenderska pracownia UNStudio zaprojektowała siedzibę dla jednej z największych agencji koreańskiego przemysłu muzycznego, YG Entertainment.

Koreański przemysł muzyczny z przytupem wkroczył do rozrywkowego mainstreamu na całym świecie. Zespoły k-popowe zdobywają szczyty list przebojów w krajach takich jak USA, które są największym muzycznym rynkiem świata czy Japonia (drugi największy rynek świata) i wyprzedają całe stadiony podczas tras koncertowych poza granicami swojego kraju.

YG Entertainment to jeden z gigantów kpopowej sceny muzycznej, zaliczany kiedyś do tzw. Wielkiej Trójki, obok SM Entertainment i JYP Entertainment. Firma będąca m.in. wytwórnią muzyczną i agencją talentów zarządza takimi zespołami jak cieszące się globalną popularnością Blackpink czy, uznawany za legendę sceny kpopowej, Big Bang. Pod strzechami YG Entertainment nagrywał również PSY znany poza Koreą Południową z hitu "Gangnam Style".

Jeszcze w 2017 roku YG Entertainment zaprosiło renomowaną holenderską pracownię UNStudio (w Polsce stojącą za projektem powstającego w Warszawie wieżowca The Bridge) do zaprojektowania nowej siedziby firmy w Seulu. Od czasu ukończenia w 2021 roku miejsce to stało się celem licznych pielgrzymek fanów, mających nadzieję ujrzeć swoich idoli.

Wewnętrzny ogród, sale-kapsuły i… dużo światła

W budynku znajdują się przestrzenie biurowe, sale konferencyjne, ale także studia nagrań. Architekci przywiązali dużą wagę i wykazali się strategicznym podejściem do planowania lokalizacji wszystkich pomieszczeń, tak aby stworzyć jak najlepsze środowisko pracy, jednocześnie w pełni wykorzystując potencjał lokalizacji.

A lokalizacja jest wyjątkowa. Budynek graniczy z jednej strony z osiedlem mieszkaniowym o małej gęstości zabudowy, z drugiej - jest gęsta sieć autostrad i mostów, ale także widok na duży zielony park. Architekci podporządkowali architekturę i organizację wewnętrzną budynku, otwierając go jednocześnie na wodną panoramę.

To skrajnie różne sąsiedztwo budynku po jego dwóch stronach znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie funkcji we wnętrzach. Siedem pięter z biurami jest zorientowane w kierunku parku, co zapewnia im dostęp do dziennego światła. Od strony parku znajdują się również balkony – służące nie tylko pracownikom w czasie przerw w pracy, ale również zapewniające cień niższym kondygnacjom. Ta część budynku to bowiem mocno nasłoneczniona południowa fasada, której nasłonecznienie wykorzystują także pokrywające częściowo elewację panele fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.

Z kolei przestrzenie przeznaczone do spotkań i pracy w grupach zlokalizowane na pierwszych 4 piętrach gmachu otwierają się na wewnętrzne atrium. To właśnie atrium pełni rolę łącznika spajającego wizualnie bryłę i ciągu komunikacyjnego dla pracowników biur na niższych kondygnacjach budynków czy personelu korzystającego ze studiów nagraniowych. W przestrzeniach atrium na parterze urządzono ukryty ogród, który może służyć za miejsce odpoczynku lub podejmowania gości. Niezwykłym akcentem architektonicznym atrium jest jego wewnętrzna fasada, z której "wyrastają" kapsuły mieszczące przeszklone sale konferencyjne.

Nowa siedziba YG sąsiaduje również z istniejącym, starym budynkiem YG, znanym przede wszystkim z czarnego wystroju wnętrz. Wnętrza nowego biurowca są zgoła inne - pełne światła, jasne wnętrza z dużą ilością bieli i futurystycznymi, geometrycznymi formami. Nad atrium góruje przeszklony dach, wypełniający wnętrza światłem dziennym.

Budynek jak głośnik

Za inspirację dla projektu nowej siedziby firmy rozrywkowej stanowił sam przemysł muzyczny, czyli domena YG Entertainment. Bryła budynku swoim wyglądem przypomina… głośnik, a sama elewacja budynku pełni funkcję performatywną. Dynamikę bryle nadają różnorodne fasady, które miejscami są pełne, gdzieniegdzie przełamane perforacjami, następnie przechodzą w częściowo przeszklone i całkowicie przeszklone. Miękkie, geometryczne linie odzwierciedlają funkcje wewnątrz budynku, a jednocześnie nadają bryle unikatowy charakter.

Nowa siedziba YG nawiązuje również do swojej poprzedniczki. Chociaż wnętrza nowego budynku zerwały z wszechpanującą czernią, to bryła wciąż dopasowuje się wysokością czy piętrami do starego budynku. Inne są natomiast materiały elewacyjne – dawne biuro to przede wszystkim beton, w projekcie nowej siedziby architekci bawią się szkłem, aluminium i perforowanymi płytami.