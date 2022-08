Tak się projektuje w Szwajcarii. Natura przenika się z architekturą

W przepięknej, górzystej okolicy, w bliskim sąsiedztwie jeziora Lugano, powstała Residenza Ra Curta. Projekt pracowni A++ autorstwa Paolo i Carlo Colombo zachwyca nowoczesną bryłą i minimalistycznymi, eleganckimi wnętrzami.

Montagnola to niewielkie szwajcarskie, choć włoskojęzyczne, miasteczko położone w pobliżu granicy obu krajów. Projekt bryły rezydencji Ra Curta podyktowany został górzystym ukształtowaniem terenu, a jego architektura nawiązuje bezpośrednio do naturalnych elementów morfologicznych działki. Cztery bloki budynku zaprojektowano tak, aby nawzajem stanowiły swoje odzwierciedlenie, zachowując niezbędne proporcje i symetrię.

Niełatwy przez swoją niejednolitość i zróżnicowanie wysokości teren wymusił na architektach zaplanowanie dwóch klatek schodowych, które jednocześnie łączą poszczególne bryły rezydencji i wpisują się w styl zabudowy miasteczka. Wspaniałe widoki na okolicę i pobliskie jezioro zapewniają duże tarasy przypominające poziome ostrza.

Lekkość wielowymiarowej konstrukcji

Mimo skomplikowanego rysunku bryły, architektom udało się uzyskać efekt jasności i lekkości. Jest to po części zasługa świetlistego wykończenia okładzin ze spieku kwarcowego marki Laminam, który został wykorzystany na elewacji.

Architektura w zgodzie z naturą, fot Giacomo Carena

Projektowanie według wysokich standardów estetycznych i jakościowych wymaga zastosowania naturalnych surowców, zrównoważonych technologii i głębokiej dbałości o szczegóły – mówią Paolo i Carlo Colombo, architekci.

Komfort i elegancja w spa

Konsekwentne nawiązania do otaczającej natury widać nie tylko w bryle Residenza Ra Curta, ale i we wnętrzach. Szczególną uwagę zwrócono na przestronność, otwartość i jasność pomieszczeń, zachowując przy tym jak najwięcej prywatności. Efektem są całkowicie przeszklone strefy dzienne i dobrze doświetlone, lecz intymne, strefy sypialne. Zarówno przestrzenie wspólne, jak i prywatne zaprojektowano tak, aby osiągnąć maksymalny komfort życia mieszkańców. Ogromne przeszklenia ścian ułatwiają kontakt z przyrodą, a wykorzystane we wnętrzach materiały stanowią kontynuację naturalnego otoczenia inwestycji.

Nawiązania do otaczającej natury widać nie tylko w bryle Residenza Ra Curta, ale i we wnętrzach, fot Giacomo Carena

Oprócz przestrzeni dziennych i nocnych, do dyspozycji właścicieli oddano komfortową część basenową. Zaprojektowana w minimalistycznym stylu, z delikatnym liniowym oświetleniem sprzyjającym relaksowi, została – podobnie jak elewacja – wykończona wielkoformatowymi spiekami.

Monolityczny, surowy, a jednocześnie niezwykle elegancki projekt pracowni A++ z pewnością przypadnie do gustu zwolennikom przenikania się natury i architektury. Dzięki autorskiemu sposobowi wpisania w otoczenie i zastosowaniu spójnych stylistycznie, naturalnych materiałów wykończeniowych najwyższej jakości, idealnie odzwierciedla swoje unikatowe położenie – łączy szwajcarską precyzję

i dbałość o detal z włoskim dolce vita.