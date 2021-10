Tak się zmieni Młode Miasto w Gdańsku. Jest projekt przestrzeni wokół budynków Palio Office Park

Najnowszy projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynków kompleksu Palio Office Park został pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora. Przygotowany przez Cavatina projekt wpisuje się w trend rewitalizacji poprzemysłowych przestrzeni miejskich, czerpiąc inspiracje z zastanego, lokalnego dziedzictwa.

Restauracje, bary i kawiarnie w kontenerowych lokalach, strefy idealne do relaksu i uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a także deficytowa do tej pory na tym terenie zieleń – to propozycja Cavatina Holding dla zmieniającego się Młodego Miasta.

Palio Office Park to pierwsza inwestycja Cavatina Holding w Trójmieście. Na terenie Stoczni Gdańskiej powstanie aż 8 budynków, w których łącznie znajdzie się niemal 90 000 mkw. powierzchni biurowej i rekreacyjnej.

Nawiązująca do portowych tradycji, nowoczesna architektura Palio Office Park uzupełniona będzie bogatą infrastrukturą usługową i rekreacyjną, dzięki której mieszkańcy Gdańska odzyskają postoczniowe tereny do swojego użytku.

Transformacja z wykorzystaniem zastanego dziedzictwa

Pierwszy trójmiejski projekt Cavatina Holding dobrze wpisuje się w pozytywny trend rewitalizacji poprzemysłowych dzielnic na całym świecie. Miasto to żywy organizm, który zmienia się, ewoluuje i dostosowuje do potrzeb mieszkańców oraz aktualnych uwarunkować gospodarczych.

Znanymi przykładami transformacji dzielnic portowych są np. Bilbao, Barcelona czy Wasserstadt w Berlinie. Rozwój nadbrzeży często wykorzystuje dziedzictwo portowe i stoczniowe z korzyścią dla rozwoju miasta. Tak też dzieje się na terenie Stoczni Gdańskiej – ważnego historycznie i kulturalnie miejsca dla lokalnej społeczności, ale także i w wymiarze ogólnokrajowym. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wielokrotnie podchodzono do przygotowania koncepcji zagospodarowania tego terenu. Teraz, między innymi za sprawą inwestycji Cavatina Holding, zmiany nabierają realnych kształtów z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców.

– Tworząc Palio Office Park za priorytet stawiamy sobie przygotowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie przestrzeni do pracy, ale też i chcemy przyczynić się do ewolucji Młodego Miasta i terenu Stoczni Gdańskiej. Z szacunkiem dla historii zaplanowaliśmy funkcjonalny, wypełniony życiem fragment miasta. Ten teren ma szanse idealnie wpisać się w ideę 15-minutowego miasta. Dom, praca, relaks, zakupy – wszystko powinno być zlokalizowane w odległości kwadransa spaceru czy jazdy rowerem. Nasz plan zagospodarowania terenów wokół inwestycji spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony konserwatora oraz nadzoru – mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director z Cavatina Holding.

Ulica Malarzy na nowo

Celem Cavatiny jest stworzenie na poindustrialnych terenach nowoczesnych przestrzeni do pracy i relaksu, które będą impulsem do dalszej zmiany funkcji tego terenu. Koncepcja tego kompleksu to z jednej strony umiejętne wpisanie się nowoczesnej architektury w zabytkową zabudowę, ale też i duży krok naprzód.