Tak się zmienią dworce w Kołodziejewie i Złotnikach Kujawskich. Przywrócą historyczny wygląd

Podniesienie komfortu i standardu obsługi podróżnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, bezpieczeństwo oraz przywrócenie historycznego wyglądu dworca - to priorytety rozpoczynających się przebudów dworców w Kołodziejewie i Złotnikach Kujawskich. Wykonawcą przebudowy dworca w Złotnikach Kujawskich jest KWK Construction, a autorem projektu przebudowy pracownia Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan. Natomiast dworzec w Kołodziejewie przebuduje również KWK Construction, a autorem projektu jest WK Architekci.

PKP S.A. podpisała umowy na przebudowy dworców w Kołodziejewie i Złotnikach Kujawskich, na których ruszyły już pierwsze place budowlane. Dzięki nim pochodzące z 1901 roku dworce odzyskają historyczny wygląd. W obydwóch budynkach renowację przejdzie elewacja wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznym. Większe zmiany wizualne czekają dworzec w Złotnikach Kujawskich, gdzie z elewacji zostanie usunięty tynk, pod którym znajduje się historyczna cegła elewacyjna. W obydwóch dworcach odtworzona na wzór historycznej zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Piękno elewacji po renowacji podkreśli nowa iluminacja nocna. To nie koniec zmian. Projekt przebudów zakłada również m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wzmocnienie fundamentów, wykonanie nowych stropów, szybów windowych, konstrukcji zadaszeń, a także poszyć dachowych.

Metamorfozę przejdą pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych. Będą one łączyć w sobie elementy historyczne z nowoczesnym designem w postaci m.in. współczesnych opraw oświetleniowych czy ławek. W Kołodziejewie przestrzeń przeznaczona dla podróżnych będzie składać się z dwóch poczekalni, w tym jednej letniej, a także ogólnodostępnych toalet. Natomiast w Złotnikach Kujawskich jako przestrzeń obsługi podróżnych zaprojektowano poczekalnię wraz z kompleksem toalet. W celu zwiększenia komfortu podróżnych, oczekujących na przyjazd pociągów, poczekalnie będą klimatyzowane. W przestrzeni dworca pojawią się również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowy system informacji głosowej.

- Kołodziejewo i Złotniki Kujawskie to kolejne po Mogilnie dworce kolejowe w województwie kujawsko-pomorskim, które zostaną wkrótce zmodernizowane. Są to również kolejne małe miejscowości, które zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury kolejowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe podróżowanie. Inwestycje te są wpisane w Program Inwestycji Dworcowych, który zakłada modernizacje do 2023 r. prawie 200 dworców kolejowych w całym kraju za łączną kwotę prawie 2 mld zł. Wszystko to pokazuje, jak wielką wagę przywiązuje obecny rząd do kwestii likwidowania wykluczenia komunikacyjnego – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

- Dworce w Kołodziejewie i Złotnikach Kujawskich to kolejne obiekty w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie ruszają prace budowlane. Dzięki nim, zabytkowe, bo pochodzące z początku XX wieku obiekty, nie tylko odzyskają swoje historyczne piękno, ale będą również bardziej funkcjonalne i dostępne dla wszystkich grup podróżnych, a to bardzo istotne aspekty, przy wyborze kolei jako publicznego środka transportu. Poza tym, wierzę że dzięki prowadzonym inwestycjom te dwa dworce staną się wizytówką miejscowości i regionu – mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych.