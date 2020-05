Tak się zmienia łódzki Aquapark Fala. Nowe zjeżdżalnie będą gotowe już w czerwcu

Aquapark Fala nie zwalnia tempa. W obiekcie systematycznie postępują prace związane z aktualnie największą inwestycją, czyli nową wieżą zjeżdżalni wraz z kompleksem aż czterech nowych tras zjazdu.

Nowa atrakcja znajdować się będzie w sąsiedztwie już istniejącej wieży z zjeżdżalniami oraz Kamikaze i co najważniejsze będzie można z niej korzystać przez cały rok. Wejście na wieżę oraz hamowanie zjeżdżalni znajdować się będą wewnątrz Strefy Basenowej. Falowicze do wyboru będą mieli, aż trzy zjeżdżalnie pontonowe z jeszcze większą ilością zakrętów i efektów audiowizualnych, a także ekstremalną zjeżdżalnię z zapadnią w podłodze i pionowym zjazdem, która z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom istniejącej zjeżdżalni Kamikaze.

Konstrukcja samej wieży jest już gotowa. Punkty startowe zjazdów rozmieszczone zostały na czterech poziomach ponad 22- metrowej budowli. W kwietniu rozpoczął się montaż pojedynczych segmentów zjeżdżalni. Natomiast w maju przystąpiono do montażu segmentów każdej ze zjeżdżalni w całość, bezpośrednio na metalowej konstrukcji. Z uwagi na imponujące wymiary tras zjazdu, pierwszym etapem działań jest instalacja wanien hamowni (trzy z nich są już na swoim miejscu). Wokół inwestycji póki co można podziwiać jeszcze poszczególne segmenty każdej ze zjeżdżalni, które w najbliższym czasie będą osadzane na zamontowanych już stalowych słupach – to ich zadaniem będzie utrzymanie całej konstrukcji tras zjazdowych.

Równolegle do prac montażowych trwają prace wykończeniowe wewnątrz wieży zjeżdżalni. Zakończono już instalację zasilającą w wodę starty każdej ze zjeżdżalni, aktualnie montujemy okładziny ceramiczne na stopniach oraz podestach kolejnych poziomów wieży. W podbaseniu natomiast kontynuujemy prace związane z montażem niezbędnej techniki basenowej oraz wentylacji.

W ramach inwestycji łącznie powstanie ponad pół kilometra trasy ślizgu. Wspominany już całoroczny charakter atrakcji możliwy będzie dzięki wzbogaceniu elementów zjeżdżalni o dodatkową warstwę izolacyjną pomiędzy wewnętrzną, a zewnętrzną powłoką trasy ślizgu.

Otwarcie najnowszej atrakcji planowane jest na koniec czerwca 2020 roku.