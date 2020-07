Tak wygląd nowy dworzec PKP w Bielsku Podlaskim

Nowoczesny, dostępnych dla wszystkich podróżnych i ekologiczny dworzec kolejowy w Bielsku Podlaskim, po trwającej 59 tygodni budowie służy mieszkańcom. Innowacyjny Dworzec Systemowy zastąpił stary i niefunkcjonalny obiekt, którego budowa rozpoczęła się pod koniec lat 80. XX w.

REKLAMA

Nowy jednokondygnacyjny budynek jest w pełni dostosowany do obsługi osób z ograniczoną mobilnością, czyli pasażerów z niepełnosprawnościami, podróżujących z dziećmi, osób starszych czy podróżnych z dużymi bagażami. W jego obrębie zostały wyznaczone trasy wolne od przeszkód z udogodnieniami dla osób niewidomych i słabo widzących. Dworzec wyposażony został także w mapy dotykowe zlokalizowane w kluczowych punktach obszaru przydworcowego oraz słupki SOS dające podróżnym możliwość bezpośredniego i szybkiego wezwania pomocy. W przeszklonej, ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni zainstalowane zostały urządzenia najnowocześniejszego Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewniające informację głosową (komunikaty megafonowe) i wizualną (elektroniczne wyświetlacze z rozkładem jazdy pociągów). Ponadto w toaletach, z myślą o opiekunach najmniejszych pasażerów, zamontowane zostały przewijaki. Budynek dworca to nie tylko nowoczesna bryła z takimi elementami architektonicznymi jak wieża zegarowa czy zadaszona poczekalnia zlokalizowana w sąsiedztwie dojścia do peronów. Dworzec kryje w sobie wiele innych nowoczesnych rozwiązań, jak panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, monitoring, energooszczędne oświetlenie, nowoczesna iluminacja obiektu, dzięki czemu korzystanie z niego jest wygodne, bezpieczne i ekologiczne.

Inwestycja została realizowana w ramach autorskiego projektu PKP S.A., czyli w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Zakłada ona budowę nowoczesnych parterowych budynków, w których stosowane są proekologiczne rozwiązania. Innowacyjne Dworce Systemowe najczęściej zastępują duże, niefunkcjonalne budynki, które nie odpowiadają już współczesnym wymaganiom podróżnych i są kosztowne w utrzymaniu. Tego typu obiekty powstają też na stacjach i przystankach, na których nie było wcześniej dworców.

Przebudowa dworca PKP w Bielsku Podlaskim została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość inwestycji wynosi 11 545 683,06 mln zł brutto. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest lokalna firma Pożarski Budownictwo