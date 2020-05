Tak wygląda nowy most w Krakowie. Inwestycja za 1 mld zł

Nowy most kolejowy wzbogacił już krakowski krajobraz nad Wisłą. Inwestycja warta przeszło 1 mld zł była współfinansowana w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę".

- Nowe mosty kolejowe nad Wisłą w Krakowie są elementem jednej z największych inwestycji kolejowych na południu Polski. W ramach modernizacji krakowskiej linii średnicowej pomiędzy Krakowem Głównym a Krakowem Płaszowem powstają dodatkowe tory i mosty dla pociągów aglomeracyjnych. Już niedługo po pierwszym moście pojadą pociągi – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w trakcie odbiorów nowego fragmentu toru krakowskiej linii średnicowej, od ul. Podgórskiej przez nowy most kolejowy, rozbudowany przystanek Kraków Zabłocie, aż do ul. Powstańców Wielkopolskich. Pozytywne zakończenie odbiorów i przekazanie toru do eksploatacji pozwoli na przeniesienie ruchu pociągów ze starej przeprawy na nową. Dzięki temu będzie mógł ruszyć kolejny etap inwestycji, polegający na rozbiórce dotychczasowego mostu i budowie dwóch kolejnych obiektów.