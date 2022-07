Tak wygląda odmieniony Plac Pięciu Rogów w Warszawie

To jeden z najbardziej charakterystycznych skrzyżowań ulic w Warszawie. W jednym miejscu spotyka się aż pięć ulic: Bracka, Chmielna, Krucza, Zgoda i Szpitalna. Plac Pięciu Rogów został odmieniony.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu nie zmieścilibyśmy się tutaj wszyscy na wąskim chodniku. Teraz Plac Pięciu Rogów to estetyczne miejsce, do którego wprowadziliśmy tyle zieleni, ile mogliśmy. Zależało nam, żeby była to przestrzeń, w której można spędzić czas z przyjaciółmi czy rodziną. Przestrzeń, w której można odpocząć – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.