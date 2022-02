Tak wygląda skandynawska szkoła w Baranowie. To projekt pracowni NeW Architekci

Po kilku latach realizacji oddano do użytku nowoczesną szkołę w Baranowie w województwie wielkopolskim. Projekt szczecińskiej pracowni NeW Architekci nawiązuje do nurtu skandynawskiego.

Koncepcja projektowa została wyłoniona podczas ogólnopolskiego konkursu. Główną ideą było wkomponowanie znacznych rozmiarów obiektu w strukturę kameralnej miejscowości, gdzie założenia urbanistyczne znajdują się pod wymogami konserwatorskimi. Obiekt nawiązuje skalą, różnorodnością wysokich dachów, zwartą bryłą estetyką (zastosowanie naturalnych elewacyjnych materiałów: drewno, cegła klinkierowa) do historycznej zabudowy miejscowości Baranów. Nowoczesny, estetyczny, w skali zabudowy miejscowej obiekt buduje ład przestrzenny oraz tożsamość miejsca.

Podstawową formą jest prosta bryła z wielospadowym dachem, która w sposób naturalny wpisuje się w krajobraz polskich małych miejscowości. Oprócz energooszczędnych technologii zastosowano pro ekologiczne rozwiązanie w postaci „zielonego atrium:”, które tworzy mikroklimat w szkole i jest jednocześnie „zieloną klasą”. Reguluje poziom ciepła, zimą kumuluje ciepło a latem oddaje je do otoczenia a jednocześnie schładza.

Główne sale lekcyjne wraz z komunikacją zaprojektowane zostały wokół atrium. Szkoła podzielona została na cztery części: część wczesnoszkolna z wielofunkcyjną salą, szkoła podstawowa z holem głównym z paradnymi schodami, część żywieniowo - administracyjna a także pełnowymiarowa hala sportowa z dodatkowymi pomieszczeniami siłowni i fitness (dla uczniów oraz dla mieszkańców). Wnętrze szkoły zaprojektowane zostało bez opresyjnych i stresogennych miejsc, z doświetlonymi korytarzami. Każdy blok edukacyjny zaprojektowany jest na podobnym schemacie – otwarte bezpieczne szatnie, dobrze doświetlony ciąg komunikacyjny (z niszami w formie siedzisk), nowoczesne sale lekcyjne, toalety. Czytelny, powtarzalny schemat ułatwia odnajdywanie się uczniów w przestrzeni. Wszystkie strefy dydaktyczne są bezpośrednio połączone z blokiem sportowym.

Materiały i kolorystyka są stonowane w odcieniach bieli i szarości (styl skandynawski), ocieplone elementami drewnianymi. W skład zagospodarowania terenu wchodzą plac wejściowy (apelowy) z siedziskami drewnianymi i stojakami na rowery, boisko wielofunkcyjne z bieżnią i plac zabaw.