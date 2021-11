Tak wyglądają nowe małopolskie dworce

Biadoliny Szlacheckie i Sterkowiec – to dwa nowe obiekty zrealizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, które zostały otwarte dla podróżnych. To kolejne wybudowane od podstaw w pełni nowoczesne dworce PKP.

Budowy obydwóch dworców rozpoczęły się pod koniec lata ubiegłego roku. Wtedy też wyburzono wysłużone obiekty, a w ich miejsce w nieco ponad rok wzniesiono dwa typowe Innowacyjne Dworce Systemowe. Obydwa zostały wybudowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowe obiekty w Sterkowcu i Biadolinach odznaczają się współczesną i minimalistyczną formą architektoniczną z dominantą w postaci ośmiometrowej wieży zegarowej. Dworzec w Sterkowcu jest budynkiem większym. Pod jego wiatą zlokalizowano dwa pawilony. W pierwszym znajduje się poczekalnia urządzona zgodnie ze współczesnymi trendami w architekturze. Posiada ona przeszkloną elewację umożliwiającą lepszy dostęp światła dziennego oraz obserwację tego, co dzieje się na stacji. Natomiast wnętrze jest utrzymane w odcieniach szarości i wyposażone jest w ergonomiczne ławki dla podróżnych, gabloty z rozkładami jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu poczekalni umiejscowiono toaletę. W drugim pawilonie znajduje się niewielki lokal na wynajem. Pod wiatą podróżni mogą również zaparkować rowery przy jedenastu stojakach dla jednośladów oraz skorzystać ze stacji ich naprawy.

Dworzec w Biadolinach Szlacheckich jest mniejszy. Pod wiatą zlokalizowano otwartą poczekalnię, osłoniętą z trzech stron z kilkoma siedziskami. Dodatkowo zamontowano tam promienniki, których zadaniem będzie zwiększenie komfortu termicznego podróżnych oczekujących na pociąg w miesiącach jesiennych i zimowych. Pod wiatą znalazły się również pomieszczenie toalet, stojaki rowerowe i stacja naprawy jednośladów. Informacja o przyjazdach i odjazdach pociągów jest wyświetlana na nowoczesnych elektronicznych tablicach.

– Otwarcie dworców w Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy powiatu brzeskiego zasługują na dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesne, wybudowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego budynki, staną się ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją do Krakowa i Tarnowa. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

– Kolejne nowe dworce, otwarte tym razem w województwie małopolskim, to dowód na to, że polska kolej się zmienia i staje się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla innych środków transportu, zwłaszcza że modernizowane są inne elementy infrastruktury, takie jak stacje czy linie kolejowe, a do tego również tabor kolejowy – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.