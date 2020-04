Tak wyglądają nowe stacje metra w Warszawie. Mienią się neonami

Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza zostały otwarte 4 kwietnia br. Tym samym linia metra M2 wydłużyła się o trzy kolejne przystanki. Przejazd podziemną koleją ze stacji Trocka w głąb Woli zajmie niewiele ponad dwadzieścia minut.

- Sieć warszawskiego metra powiększa się o kolejne trzy stacje. Spełniamy obietnice i zgodnie ze złożonymi zobowiązaniami uruchamiamy wolski odcinek linii M2 – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza będą otwarte już jutro. Apeluję jednak do warszawianek i warszawiaków o rozsądek. Proszę wszystkich, którzy chcieliby podziemne przystanki po prostu zobaczyć – zostańcie w domu. Gdy minie epidemia, z pewnością będzie na to lepszy czas.



Wolski odcinek podziemnej kolei składa się z trzech stacji, trzech wentylatorni, a także łączących je tuneli, co wydłuża drugą linię metra o 3,4 kilometra. Pierwszą z nowo otwieranych stacji jest Płocka, po południowej stronie skrzyżowania ulicy Płockiej z Wolską. W jej wnętrzu dominują kolory miedzi i brązu, które nawiązują do fabrycznej historii Woli. Kolejną nową stacją jest Młynów, przystanek wybudowany pod ul. Górczewską, między Płocką a wiaduktem linii kolejowej. Na niej dominuje kolor niebieski, który jest odniesieniem do pobliskiego basenu na Moczydle. Ostatnią stacją tego odcinka jest Księcia Janusza, pod ul. Górczewską, po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Zieleń w jej wystroju nawiązuje do pobliskich parków Moczydło i Szymańskiego.