Tak wyglądają tegoroczne świąteczne iluminacje w Gdańsku

Gdańsk rozświetliły już iluminacje z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia. Nowoczesna technologia LED, w której wykonane są dekoracje, sprawia, że będą one jednocześnie efektowne oraz energooszczędne i bezpieczne dla środowiska.

– W Gdańsku tradycyjnie już zainstalowaliśmy oświetlenie na 15-metrowej choince imitującej naturalny świerk, która przez najbliższe tygodnie będzie zdobić Długi Targ. W tej części miasta przygotowaliśmy także inne bożonarodzeniowe elementy: dekoracje latarniowe 3D, przewieszki LED nad DługimTargiem czy tzw. Termometr Fahrenheita – mówi Marcin Filipkowski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Energi Oświetlenie, która przygotowała oświetlenie.

Na Targu Węglowym można podziwiać tej zimy także ledowe Lwy Gdańskie – nawiązujące do herbu miasta. Światłem zabudowana została także studnia Czterech Kwartałów na Gdańskiej Grobli. Energa Oświetlenie odpowiada za dekorację drzew na Targu Drzewnym oraz w Parku Chirona i na Placu Świętopełka. Cztery mniejsze choinki stanęły z kolei w wybranych dzielnicach, a także w Sobieszewie. Spośród innych ciekawych dekoracji świetlnych można wymienić teleskop Heweliusza – przywołujący pamięć o słynnym gdańskim astronomie oraz ledowy bębenek z pałeczkami, nawiązujący do powieści „Blaszany Bębenek”.

Dekoracje nie tylko tworzą świąteczną atmosferę. Służą również promocji miast.

– Niezmienną popularnością cieszą się ramki do zdjęć, napisy lub inne elementy z nazwą danego miasta. Przykład to 8-metrowa, wolnostojąca figura świetlna z napisem „Gdańsk”. Ma kształt i kolor serca oraz złote litery, które składają się z przeszło 5 tys. punktów świetlnych LED. W ubiegłym roku do oferty wprowadziliśmy również choinki wykonane w technice dual led – z możliwością płynnego przechodzenia od barwy ciepłej do zimnej – dodaje Marcin Filipkowski.

Tradycyjnie firma wykonała także dekoracje w Sopocie. To świąteczne oświetlenie latarni, a także bożonarodzeniowe przewieszki nad Al. Niepodległości. Udekorowane zostały także drzewa i latarnie na Placu Przyjaciół Sopotu. Tam także podziwiać będzie można w tym sezonie 6-metrowe sanie św. Mikołaja wraz z zaprzęgiem reniferów. Spółka zainstalowała także choinkę przed urzędem miasta.

W Gdyni firma przygotowała dekoracje latarniowe stylizowane na żaglówki, nawiązujące do portowego, nadmorskiego charakteru miasta. W Kosakowie natomiast zainstalowane zostały iluminacje w postaci kotwic, nawiązujących do herbu dzielnicy.