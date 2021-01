Tak wyglądają wnętrza nowego centrum Cosentino na Śląsku

Od stycznia 2021 r., poza podwarszawskim Parzniewem, Cosentino Polska będzie dysponować drugim centrum w okolicy Katowic. Jest to jednocześnie 119 tego typu centrum dystrybucyjne firmy na świecie. Zaglądamy do części biurowej nowej inwestycji!

Cosentino Katowice to przestrzeń biurowo-magazynowa o powierzchni 3100 m2, która pomieści co najmniej 2000 wielkoformatowych płyt, produkowanych i dystrybuowanych przez hiszpańskiego producenta. Otwarcie najnowszego centrum to rezultat wielu miesięcy pracy i inwestycji rzędu 400.000 euro. Klienci znajdą tam innowacyjne i trwałe materiały z portfolio konglomeratów kwarcowych Silestone, spieków ultrakompaktowych Dekton, a także specjalnie impregnowanych naturalnych kamieni Sensa.



Nowe miejsce na architektonicznej mapie Śląska to świetna wiadomość dla klientów z branży projektowania i architektury działających głównie na południu kraju. Pracownie kamieniarskie, architekci, projektanci, salony kuchni i łazienek, czy rzemieślnicy produkujący meble, będą mieć dużo łatwiejszy, bezpośredni dostęp do innowacyjnych materiałów, które wykorzystują w swojej pracy. Centra Cosentino - mimo, że służą przede wszystkim do celów dystrybucji produktów – są również otwarte dla odwiedzających klientów, którzy mogą obejrzeć interesujący ich wzór w prawdziwym wielkoformatowym rozmiarze.