Tak zazielenia się torowisko na ul. Puławskiej w Warszawie

Warszawa ma już prawie 30 km zielonych torów tramwajowych. Jedną z tego typu tras jest przebudowywane torowisko na ul. Puławskiej.

REKLAMA

Warszawa zazielenia kolejne torowiska tramwajowe.

Jedną z inwestycji jest torowisko przy ul. Puławskiej, które ma zostać oddane po wakacjach.

Nowe torowiska wykonuje firma Werde. Przez najbliższe trzy lata pracownicy firmy będą zajmować się pracami utrzymaniowymi.

W sumie koszt inwestycji w zielone torowiska wynosi 6,5 mln zł.

Tory z rozchodnikiem pojawią się na kolejnych ulicach Warszawy. Po wakacjach do użytku ma powrócić torowisko na ul. Puławskiej. Aktualnie od ul. Olszewskiej do Madalińskiego trwa montaż zielonych połaci, czyli rozchodnika. To odcinek o długości nieco ponad 600 metrów. Połączy on wcześniej remontowane tory z powstającym czterotorowym węzłem przy dawnym kinie Moskwa.

W Warszawie jest już ponad 28 km zielonych torów. To już standard, że budowane trasy wzdłuż Kasprzaka, na Gagarina i do Wilanowa będą miały zielone torowiska. Ich łączna długość przekroczy 10 km.

Ale „zielone torowiska” to nie tylko niska roślinność. Przy nowych torach będą posadzone wysokie, wyrośnięte drzewa. Na trasie do Wilanowa, nawet na węższych odcinkach, pojawią się specjalnie formowane gatunki. Przewidziano tu również posadzenie zwykłych drzew. Pojawią się one także na części peronów, dzięki czemu pasażerowie będą mogli czekać na tramwaj w ich cieniu. Łącznie w ramach budowy tej trasy zostanie posadzonych nawet 1000 nowych drzew.

Tramwajarze pracują nad kolejnymi zielonymi inwestycjami. Jedną z nich jest powstająca zajezdnia Annopol, która w dużym stopniu będzie korzystała z odnawialnych źródeł energii. Zajezdnia będzie też odzyskiwała wodę deszczową i zostanie obsadzona zielenią.

Nowe torowiska wykonuje firma Werde. Przez najbliższe trzy lata pracownicy firmy będą zajmować się pracami utrzymaniowymi. W sumie koszt inwestycji w zielone torowiska wynosi 6,5 mln zł.