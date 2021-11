Tak zmieni się centrum Warszawy! Za koncepcję odpowiada projektantka bulwarów wiślanych

Drzewa, nowe place i wygodne chodniki, lustro wodne i zbiornik retencyjny w miejscu obecnego tunelu dla samochodów przy pasażu Wiecha pod Marszałkowską. Tak zmieni się rejon ulic Złotej i Zgoda w ramach Nowego Centrum Warszawy. Właśnie rozstrzygnięto konkurs, w którym pierwszą nagrodę zdobyła praca autorstwa RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa - Konstancin-Jeziorna, która projektowała m.in. bulwary nad Wisłą.

- Rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni w samym sercu Śródmieścia. To kolejny etap dużych zmian, które planujemy w ramach Nowego Centrum Warszawy. Będzie bardziej zielono, bezpieczniej i wygodniej dla pieszych i rowerzystów. Chcemy, aby centrum Warszawy stało się odporne na zmiany klimatu. Uporządkujemy też parkowanie samochodów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Konkurs był dwuetapowy i nieograniczony. Miasto po raz pierwszy zastosowało taki tryb. W pierwszym etapie uczestnicy złożyli 23 opracowania studialne. Sąd konkursowy zaprosił do drugiego etapu sześć zespołów, które miały rozwinąć swoje propozycje po uwzględnieniu uwag ekspertów. Uczestnicy złożyli pięć prac konkursowych. Sąd konkursowy oceniał je od 8 do 9 listopada.

- Usuwamy bariery architektoniczne, poprawiamy bezpieczeństwo i estetykę w centrum miasta. Obszar, który objęliśmy konkursem, chcemy przekształcić w taki sposób, aby zapewnić dostępność osobom o ograniczonej mobilności i percepcji. Pojawi się więcej zieleni zgodnie z koncepcją Nowego Centrum wdrażaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego – dodaje Marlena Happach, architekt miasta.

Cztery nagrody i jedno wyróżnienie w konkursie

W konkursie na rejon ulic Złotej i Zgoda przyznano pierwszą i drugą nagrodę, dwie równorzędne trzecie nagrody oraz jedno wyróżnienie. Na pulę nagród miasto przeznaczyło 150 tys. zł.

• Pierwsza nagroda – praca nr 4 (80 tys. zł) autorstwa RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa – Konstancin-Jeziorna

• Druga nagroda – praca nr 5 (40 tys. zł) autorstwa JAZ+ARCHITEKCI

ŻMIJEWSKI JAWORSKI SPÓŁKA CYWILNA – Warszawa

• Dwie równorzędne trzecie nagrody – prace nr 1 i 2 (po 12,5 tys. zł)

Praca nr 1: autorstwa Patryk Gwiazda, Dawid Jarosz i Przemysław Tymoszuk – Warszawa

Praca nr 2: autorstwa JUVENES - PROJEKT Sp. z o.o. – Warszawa

• Wyróżnienie – praca nr 3 (5 tys. zł) autorstwa S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Sp. z o.o. – Otmuchów

O podziale nagród zdecydował sąd konkursowy w 13-osobowym składzie. Sędziował m.in. Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Funkcję przewodniczącej pełniła Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. W sądzie konkursowym zasiadali liczni eksperci spoza struktur miasta i przedstawiciele jednostek miejskich.

Pierwsza nagroda. Place, zieleń, woda i różne atrakcje

Pierwszą nagrodę zdobyli autorzy pracy nr 4. We wstępie do swojej pracy napisali, że ta część centrum w rejonie ulic Złotej i Zgoda jest potencjalnie bardzo atrakcyjna. Ale na razie to obszar zdegradowany i niemal całkowicie podporządkowany potrzebom parkingowym.