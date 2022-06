Tak zmieni się Centrum Warszawy. Zobacz niezwykły film

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zaprezentował film, w którym pokazuje jak zmienią się Aleje Jerozolimskie w przeciągu najbliższych lat. Wszystko wygląda na to, że warszawiaków czeka prawdziwa rewolucja.

Nowe Centrum Warszawy to projekt wielu zmian, które planują i realizują władze stolicy w Śródmieściu. Warszawa ma przejść metamorfozę podobną do tej, którą przeszły Kopenhaga, Sztokholm czy Amsterdam.

Aleja Jana Pawła II i rondo Czterdziestolatka przeszły już przemianę. Przebudowano też skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i Królewskiej. Wytyczono nowe drogi dla rowerów oraz przejścia dla pieszych.

Metamorfozę przechodzi Plac Pięciu Rogów u zbiegu ulic Kruczej, Brackiej, Chmielnej, Zgody i Szpitalnej.

Zmieniane jest najbliższe sąsiedztwo Pałacu Kultury i Nauki. Trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która ma zakończyć się w 2023 roku.

Ostatnio władze Warszawy rozstrzygnęły konkurs na rejon ulic Złotej i Zgoda.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zaprezentował film pokazujący, jak mają się zmienić również Aleje Jerozolimskie.

Spektakularne zmiany Alei Jerozolimskich

Aleje Jerozolimskie po przebudowie mają wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Inny będzie podział ulicy, z szerokimi chodnikami i wyznaczonymi miejscami na ogródki gastronomiczne, drogami rowerowymi o szerokości 3 metrów po obu stronach. Jezdnia w każdą stronę będzie się składała z pasa ruchu ogólnego, buspasa i pasa do parkowania. Pojawią się też zielone nasadzenia.

Projekt nowych Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu średnicowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat. Docelowo zamiast ronda Dmowskiego i rodna de Gaulle’a powstaną zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli odzyskać przestrzeń dla pieszych i poprawić przesiadki. W obu lokalizacjach pojawią się naziemne przejścia dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości „Domu Partii” (drugie dojście do przystanku tramwajowego) i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka.

Tak mają wyglądać Aleje Jerozolimskie po zmianach, fot. mat. pras.

W listopadzie 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z katowicką firmą Meritum Projekt. Zaproponowany nowy wygląd Al. Jerozolimskich będzie znany po 30 miesiącach. Tyle czasu ma Meritum Projekt, by sporządzić projekt. Znacznie wcześniej, bo już po 16 miesiącach wykonawca przedstawi dokumentację dla części objętej pracami PKP PLK - od ul. Poznańskiej do ronda de Gaulle’a.

Nowe rondo Dmowskiego

Od maja 2022 r., po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, przechodząc przez centrum Warszawy nie trzeba schodzić do podziemi. W okolicach ronda pojawiła się również nowa zieleń i przejazdy dla rowerzystów.

Wokół ronda Dmowskiego działają cztery nowe przejścia dla pieszych - którymi można łatwo wejść na wydłużone i poszerzone przystanki tramwajowe oraz trzy przejazdy rowerowe. Wokół ronda i na jego płycie posadzono aż 2/3 hektara zieleni, w tym 56 drzew.

Historyczna zmiana na rondzie Dmowskiego - w maju 2022 r. pojawiły się przejścia dla pieszych, fot. UM Warszawa

Zielona Marszałkowska

Zielona Marszałkowska to kolejna inwestycja w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, który ma przekształcić Śródmieście w dostępną i zieloną przestrzeń publiczną. W czerwcu 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na projektowanie przebudowy i rozmieszczenia zieleni na ul. Marszałkowskiej. Projekt fragmentu ul. Marszałkowskiej między pl. Konstytucji a ul. Nowogrodzką przygotuje Polska Inżynieria z Warszawy, zaś rozmieszczenie zieleni od ul. Królewskiej do pl. Bankowego zaprojektuje Kom-projekt z Makowa Mazowieckiego.

Koncepcja „Zielona Marszałkowska” zakłada więcej zieleni, m.in. w pasie dzielącym pomiędzy jezdniami a torowiskiem - nasadzenia drzew (tam, gdzie to możliwe) oraz krzewów i żywopłotów. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zaś na prawym pasie wyznaczone zostanie parkowanie. Ulica Marszałkowska stanie się znacznie przyjazna. Zmiany usprawnią poruszanie się pieszym i rowerzystom. Dla pieszych powstaną dodatkowe przejścia przy ulicach Żurawiej i Wilczej, przewidziana jest też rezerwa pod nową zebrę na Osi Saskiej. Z kolei rowerzyści na odcinku od pl. Konstytucji do ronda Dmowskiego zyskają trasę po obu stronach ulicy, a dalej, aż do pl. Bankowego, po jej zachodniej stronie. Dodatkowo zostaną wskazane lokalizacje ogródków gastronomicznych oraz stref, w których dopuszczone będzie usytuowanie reklam. Chodniki zostaną podzielone na strefy funkcjonalne – z czytelnym głównym ciągiem pieszym i dodatkową strefą przeznaczoną m.in. na ogródki.