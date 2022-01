Tak zmieni się dworzec we Władysławowie

Trwa rozpoczęta jesienią 2021 roku przebudowa dworca we Władysławowie. Projekt przygotowały dwa biura: TPF oraz TBiARCHITEKCi. Przedstawiamy, jak będzie wyglądał obiekt po modernizacji.

Do tej pory zrealizowano niezbędne rozbiórki obiektów na terenie placu budowy, a obecnie wykonawca przygotowuje się do uruchomienia dworca tymczasowego oraz prowadzi prace rozbiórkowe w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Sama inwestycja rozpoczęła się jesienią 2021 roku. Jest ona realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przebudowa sprawi, że wybudowany w latach 1928-29 dworzec odzyska swoje historyczne piękno. Elewacja po renowacji zostanie pomalowana na jasnoszary kolor, poza gzymsami i obramowaniami okien i drzwi, które będą białe, tak jak odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa. Z utrzymaną w jasnych barwach kolorystyką elewacji kontrastować będzie czerwony dach wykonany z dachówki karpiówki. Na fasadach budynku od strony miasta i peronów, tuż na wejściem do przestrzeni obsługi podróżnych, zaprojektowano zegary dworcowe i nowe przestrzenne oraz podświetlane napisy „Dworzec Kolejowy” (od strony miasta) i „Władysławowo” (od strony peronów). Całość uzyskanego w ten sposób efektu estetycznego podkreśli nowa iluminacja nocna budynku.

Olbrzymią metamorfozę, ale z poszanowaniem dla historycznego charakteru dworca, przejdzie jego wnętrze. Przestrzeń obsługi podróżnych, znajdująca się w centralnej części budynku, połączy w sobie klasycystyczne elementy wystroju z nowoczesnością. Hol pełniący jednocześnie funkcję poczekalni będzie utrzymany w jasnej kolorystyce. Szara posadzka i ściany będą idealnie współgrać z bielą drewnianych boazerii i kolumn oraz sufitu, w który wkomponowano liniowe oświetlenie. W holu podróżni znajdą również ergonomiczne ławki, gabloty z rozkładem jazdy, a także elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Przestrzeń obsługi podróżnych będzie klimatyzowana. W jej sąsiedztwie zlokalizowano pomieszczenia kas biletowych oraz toalety. Południowa część dworca będzie przeznaczona na sezonowe kasy biletowe, natomiast w północnej i na piętrze, w centralnej części budynku, zaplanowano lokale na wynajem.

– Dworzec we Władysławowie to kolejna inwestycja, którą rozpoczęli kolejarze w województwie pomorskim. Dzięki niej pochodzący z 20-lecia międzywojennego budynek odzyska historyczny blask i jednocześnie stanie się dworcem nowoczesnym oraz spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych. To bardzo istotne, bo przecież oprócz mieszkańców Władysławowa, w sezonie letnim korzystają z niego turyści – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.