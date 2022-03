Tak zmieni się kultowe podwórko Łodzi Kaliskiej

Żeliwne płyty z wyburzonych łódzkich fabryk, odnowione detale na elewacji, zieleń i iluminacja świetlna. W wakacje wystartuje remont kultowego podwórka przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi.

To miejsce chętnie odwiedzają łodzianie i turyści. We weekendy tętni ono życiem zarówno w dzień, jak i w nocy. To tu mieści się m.in.: słynny klub Łódź Kaliska, który powstał w 1996 roku i stał się siedzibą Stowarzyszenia Artystów grupy Łódź Kaliska. Jeden z jej członków Marek Janiak, w duecie z Wojciechem Saloni-Markiewiczem, projektował wnętrza klubu. Ich praca jest inspiracją dla podobnych miejsc w Polsce i Europie.

Przy Piotrkowskiej 102 wciąż bawią się kolejne pokolenia łodzian. Odbywają się tu koncerty, pokazy teatralne i wystawy fotografii.

Jakie zmiany czekają Piotrkowską 102?

W zakres remontu kamienicy przy Piotrkowskiej 102 wchodzi zagospodarowanie podwórza oraz odnowienie elewacji od jego strony. Odtworzone będą detale, takie jak parapety i gzymsy. Przy wejściach do budynku oraz w części drzwi i parteru pojawi się nowa iluminacja. W obrębie podwórza zostaną również przebudowane instalacje podziemne. Nowa nawierzchnia będzie wykonana z płyt kamiennych i granitowych, a w posadzkę zostaną wmontowane historyczne płyty żeliwne, pochodzące z wyburzonych łódzkich fabryk. Podwórko zachowa obecny układ - nadal będzie na nim miejsce na letnie ogródki.

Inwestycja zostanie zakończona w II kw. 2022 roku.