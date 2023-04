Tak zmieni się najstarsza ulica w Kielcach. Trwa przebudowa

Zielono, kameralnie i z nawiązaniem do historii - tak ma wyglądać otoczenie ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach po modernizacji. Trwają prace budowlane, które zmienią najstarszą ulicę w mieście według wytycznych projektu Tera Group.

Kielce wystartowały z przebudową ulicy Bodzentyńskiej - najstarszej w mieście.

Jest to jeden z elementów programu zazieleniania centrum Kielc.

Projekt architektoniczny przebudowy powstał w pracowni Tera Group.

Przebudowa ul. Bodzentyńskiej wraz z zagospodarowaniem placu św. Wojciecha, to pierwszy etap zazieleniania centrum Kielc. W ramach projektu nowe oblicze zyskają też Skwer im. Ireny Sendlerowej, Rynek i teren przed dawną synagogą, w pasie między jezdniami al. IX Wieków Kielc.

Po rewitalizacji ul. Bodzentyńska ma być bardziej kameralna i uporządkowana. Projekt przebudowy jednej z najstarszych ulic w Kielcach, przygotowała kielecka pracownia Tera Group, która w 2018 roku wygrała konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Zaprojektowano m.in. strefę wypoczynku dla mieszkańców z dużą ilością zieleni. Nie zabraknie również elementów nawiązujących do historii otoczenia, zaznaczony ma być historyczny bieg rzeki Silnicy. Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z pl. św. Wojciecha.

Zaplanowano również wprowadzenie elementów małej architektury m.in. pergoli, miejsc do siedzenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowę fontanny, a także wprowadzenie nowej szaty roślinnej, nawiązującej do istniejącego historycznie krajobrazu nadrzecznego.

Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc, to zadanie, które wynika z Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030. Wykonawcą całości inwestycji jest warszawska firma Remondis. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na wiosnę 2024 roku.