Tak zmieni się plac Sejmu Śląskiego w Katowicach. Koniec z parkingiem, będzie zieleń!

Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach przejdzie metamorfozę. Wszystko za sprawą koncepcji zazielenienia terenu wokół pomnika Wojciecha Korfantego. Zieleń ma się pojawić również wzdłuż alei Korfantego, na odcinku od Ronda im. Gen. Jerzego Ziętka do ul. Moniuszki.

- Jesteśmy jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce, a tereny zielone to blisko połowa powierzchni Katowic. Oczywiście nie oznacza to, że zieleni w przestrzeni miejskiej nie może być jeszcze więcej. Dlatego też proponujemy odbetonowanie dwóch bardzo charakterystycznych miejsc w Katowicach – placu Sejmu Śląskiego i alei Korfantego w ścisłym Śródmieściu. Oba pomysły są śmiałe i z pewnością wpłyną na wizerunek centrum miasta. Zależy mi na tym, aby plac Sejmu Śląskiego przestał być wielkim parkingiem i zamienił się w zieloną oazę w centrum Katowic. Dziś parkuje tam ponad 150 samochodów, a po zmianach w ich miejsce pojawi się blisko 40 drzew, trawniki, a także fontanny i zbiorniki na deszczówkę – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Drzewa wokół pomnika Wojciecha Korfantego

Koncepcja zagospodarowania zielenią Placu Sejmu Śląskiego zakłada likwidację wszystkich obecnie istniejących miejsc parkingowych wokół pomnika Wojciecha Korfantego, a także usunięcie nawierzchni drogowej pomiędzy placem, a przystankiem autobusowym na ul. Jagiellońskiej. W ich miejsce zostanie posadzonych od 35 do 40 dużych drzew – lipy, klony lub platany. W momencie ich sadzenia powinny one mieć minimalną wysokość 8 metrów i pień o obwodzie min. 35 cm. Dodatkowo planowane jest powstanie zielonej przestrzeń w postaci roślin okrywowych – bylin i krzewów. Wszystko przy zachowaniu obecnego tam pomnika i placu defiladowego położonego od strony budynku Urzędu Wojewódzkiego.

Jednym z ciekawszych elementów koncepcji jest obniżenie terenu pomiędzy pomnikiem, a ul. Jagiellońską, który stanie się naturalną niecką zbierającą wodę deszczową z dużych i nawalnych opadów. Zgromadzona w ten sposób deszczówka będzie stopniowo rozsączona bezpośrednio do gruntu, a nie do systemu kanalizacji miejskiej. W samej niecce mają się pojawić rośliny odporne na okresowe zalewanie, jak np. świdośliwa. Takie rozwiązanie to również sposób na walkę z miejskimi wyspami ciepła.

Na odnowionym, zielonym Placu Sejmu Śląskiego mają pojawić się także elementy małej architektury – ławki, leżaki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Dodatkowo nad niecką będzie przebiegał pomost zbudowany z drewna egzotycznego. Plac ma zostać także doświetlony nowymi lampami parkowymi,

a nowo posadzone drzewa otrzymają oddolną i boczną iluminację.

Odnowiony zostanie także teren wokół przystanku autobusowego na ul. Jagiellońskiej. Koncepcja zakłada renowację istniejących tam murków i słupów oświetleniowych oraz uzupełnienie ich brakujących elementów. Dodatkowo po obu stronach przystanku mają powstać dwie nieduże fontanny.

Planuje się, że do końca 2022 roku na podstawie istniejącej koncepcji powstanie projekt nowego zagospodarowania placu Sejmu Śląskiego, a sama realizacja rozpocznie się w 2023 roku.

Zieleń wzdłuż alei Korfantego