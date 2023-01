Tak zmieni się ponad 120-letnia Warzelnia na warszawskiej Pradze

Okam, przy wsparciu pracowni architektonicznej Kallan stworzył finalną wizję rewitalizacji Warzelni w inwestycji Bohema – Strefa Praga przy ul. Szwedzkiej na Pradze Północ. Pod koniec 2022 r. deweloper uzyskał prawomocne pozwolenie na prace budowlane.

W zrewitalizowanym ponad 120-letnim budynku Warzelni powstaną lofty.

Obiekt łączący historię z nowoczesnością zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Komina – centralnego punktu na mapie Bohemy.

Obecnie realizowane są działania związane z rozpoczęciem prac budowlanych.

67 loftów powstanie w budynku liczącym ponad 120 lat, w ramach etapu zlokalizowanego najbliżej serca BOHEMY czyli placu z kominem, na działce o powierzchni ponad 3.000 mkw. Część z nich charakteryzować będzie ponadprzeciętna wysokość osiągającą prawie 3,5 metra. Apartamenty wyposażone zostaną w wysokie okna ze szprosami, a także fornirowane portale i drzwi wejściowe. Do każdego loftu przynależeć będzie balkon, loggia, taras, ogródek zewnętrzny, ogród zimowy czy antresola. Zaopatrzone zostaną także w wysokiej jakości videodomofon i system inteligentnego zarządzania. Mieszkania na parterze, od strony ogródków zostaną dodatkowo zabezpieczone zewnętrznymi automatycznymi roletami. Unikatowość samej elewacji budynku stanowić będzie cegła i wykorzystanie kortenu - materiału nawiązującego wyglądem do miedzianej stali. Połączenie tych materiałów o odmiennych fakturach stworzy oryginalny i ciekawy efekt.

Ostateczny wygląd zrewitalizowanej Warzelni jest czymś, co chcieliśmy osiągnąć, mając na uwadze przywiązanie do najmniejszego szczegółu tego niezwykłego miejsca. Będzie to perełka w sercu Bohemy, ale pokusiłbym się o stwierdzenie, że także pewnego rodzaju architektoniczny klejnot XXI w. na mapie Warszawy. Przyznam, że już nie możemy doczekać się efektów końcowych, czyli gotowych, wyjątkowych i nowoczesnych loftów w tych historycznych zabudowaniach – zaznacza Marcin Michalec, CEO Okam Capital.

Przymierzając się do projektu Warzelni, architekci z Kallan brali pod uwagę genius loci praskiej przestrzeni.

- Pozwoliło nam to na ukształtowanie postindustrialnej tkanki w sposób zgodny z wymaganiami konserwatorskimi jak i wymaganiami stawianymi współczesnym wielkomiejskim apartamentom. Zarówno użyte materiały jak i zaaplikowany język architektury podkreślają majestatyczne poprzemysłowe przestrzenie nie starając się z nimi rywalizować. Komfort przyszłych użytkowników podkreślony został przez niebanalne rozwiązania architektoniczne będące odwołaniem do postindustrialnej tradycji miejsca oraz warszawskiego funkcjonalizmu. Przekraczając próg WARZELNI, mieszkańcy będą mogli poczuć klimat rewolucji przemysłowej, która miała tu miejsce. Nieświadomie staną się częścią nowej historii tego miejsca i dadzą nowe życie zapomnianej fabryce. Nasz projekt przyczyni się do tego że charakterystyczna architektura i urbanistyka praska na nowo ożyją i staną się wyjątkowym miejscem zamieszkania. Niewątpliwe wyzwanie architektoniczne, z którym się zmierzyliśmy, stanowi kolejny krok w rewitalizacji Pragi i mamy nadzieję spodoba się mieszkańcom Warszawy – dodaje Rafał Langowski, Architekt, Kallan Architekci.

We wnętrzu Warzelni znajdzie się zielony dziedziniec z odpowiednio dobraną roślinnością, zaś na wejściu do budynku i dziedzińca eleganckie reprezentacyjne lobby. Od strony ul. Szwedzkiej do dyspozycji mieszkańców znajdą się lokale handlowo-usługowe. Zaplanowano również miejsca parkingowe. Warzelnia zlokalizowana będzie w sąsiedztwie historycznego centralnego punktu tj. komina z zielonym teren wokół a także z hamakami, leżakami oraz częścią rekreacyjną dla dzieci.

Rozpoczęcie prac rewitalizacyjno-budowlanych przewidziane jest na II kwartał 2023 roku, zaś ich zakończenie i oddanie Warzelni do użytkowania planowane jest na II kwartał 2025 roku.

W ramach inwestycji Bohema - Strefa Praga, Okam zakończył pod koniec 2022 roku budowę kolejnego etapu: C z 280 mieszkaniami w czterech budynkach zlokalizowanych najbliżej metra Szwedzka, a także w fazie realizacji są prace rewitalizacyjno-budowlano w ramach fazy D i E.