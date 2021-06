Tak zmieni się popularny stołeczny deptak. Za projektem stoją twórcy Bulwarów Wiślanych

Szpalery drzew, dużo zieleni i miejsc do wypoczynku oraz efektowne oświetlenie – taka będzie nowa warszawska Chmielna. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na przekształcenie reprezentacyjnej ulicy położonej w samym sercu stolicy. To kolejny projekt w ramach programu budowy Nowego Centrum Warszawy.

– Chcemy, aby Warszawa była zielona, czysta i pełna przyjaznych przestrzeni dla każdego mieszkańca. I to nie tylko na obrzeżach, ale również w samym jej sercu. Dlatego konsekwentnie realizujemy program Nowego Centrum Warszawy, w którym będzie można oddychać czystym powietrzem, schronić się przed słońcem w cieniu drzew, wygodnie poruszać pieszo, na rowerze czy transportem publicznym – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Zwycięska praca w konkursie na koncepcję przebudowy Chmielnej pokazuje, jak możemy ten cel osiągnąć. Po realizacji tego projektu tak lubiana przez warszawiaków i turystów ulica stanie się dużo ładniejsza, wygodniejsza i bardziej przyjazna. Gratuluję zwycięzcom – dodaje.

Po obu stronach ulicy Chmielnej, na odcinku od ul. Nowy Świat do pasażu Stanisława Wiecheckiego „Wiecha”, pojawią się rzędy drzew. Zmienią się też skwery przy kinie Atlantic oraz przy centrum medycznym, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek pod chmurką. Powstanie tam skwer bukinistów z wygodnymi tarasami, siedziskami i efektownym oświetleniem. Co ważne - zmieni się również Bracka na odcinku od Alej Jerozolimskich do tzw. Placu Pięciu Rogów. Bardzo ważny dla miasta jest również studialny (nie realizacyjny na tym etapie) pomysł dla ulicy Widok.

– W konkursie szukaliśmy najlepszych rozwiązań dla Chmielnej a autorzy nagrodzonych prac potrafili spojrzeć kompleksowo na problemy, które trzeba rozwiązać w tej przestrzeni. Zarówno z perspektywy pieszego, jak i z lotu ptaka. Na ulicy przybędzie więc dużo drzew i zieleni. Pojawią się ogrody deszczowe. Musimy wzmacniać odporność naszego miasta na zmiany klimatu – przekonuje Marlena Happach, architekt miasta.

W ramach remontu z Chmielnej zniknie nawierzchnia z kostki betonowej z lat 90. XX wieku. Wyszczerbiony materiał zastąpią płyty granitowe o wymiarach 100 na 50 centymetrów. Na skwerze, gdzie teraz odbywa się sprzedaż książek na straganie (blisko Nowego Światu), ma się pojawić granit w jasnoszarym kolorze. Obramienia płyt o wielkości 50 na 50 centymetrów zostałyby wykonane z kamiennej kostki w kolorze grafitowym.

Przy ocenie prac zwracano uwagę m.in. na wielofunkcyjność i rozwiązania przestrzenne, które wspierają rozwój handlu, gastronomii i innych usług w harmonii z potrzebami mieszkańców z najbliższego otoczenia. Ważne było też zachowanie tożsamości miejsca oraz forma zaproponowanych środków wyrazu. - Kładliśmy nacisk na zielone rozwiązania. Chcemy bowiem tworzyć zdrowe miasto i adaptować je do zmian klimatycznych. Zwiększamy ilość zieleni i pamiętamy o retencji wody – dodaje Marlena Happach.