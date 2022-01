Tak zmienia się kamienica przy ul. Pomorskiej w Łodzi

Kamienica przy ul. Pomorskiej 11 to bardzo charakterystyczne miejsce w historii Łodzi. W nieistniejącym już lokalu bywali m.in. Józef Piłsudski i łódzki Al Capone - Ślepy Maks. Co powstanie tu po remoncie? Co słychać na placu budowy?

Dobiega końca generalny remont kamienicy przy ul. Pomorskiej 11. Wkrótce w budynku powstaną: świetlica artystyczna dla dzieci ze Śródmieścia oraz 12 mieszkań komunalnych z pełnym wyposażeniem.

- Na podwórzu trwają prace przy układaniu nowej nawierzchni z kamiennej kostki. Powstanie też mały ogrodzony plac zabaw. Nie zabraknie zieleni - będzie trawnik oraz krzewy, obok których staną ławki. Do dyspozycji mieszkańców będzie także trzepak, altana na odpady oraz małe kosze na śmieci pozwalające utrzymać czystość na podwórku - mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Remont jest już na ostatniej prostej - ekipa budowlana wykańcza piwnice i lokale.

- Prowadzimy intensywne prace przy renowacji schodów na klatce schodowej. Na początku marca budynek zostanie podłączony do sieci co - dodaje Krzysztof Hejmanowski, przedstawiciel wykonawcy.

Wartość inwestycji to 6,86 mln zł.

Bywali tu Ślepy Maks i Józef Piłsudski

Kamienica przy ul. Pomorskiej 11 to bardzo charakterystyczne miejsce w historii Łodzi. W latach 30. XX wieku znajdowała się tu piwiarnia Icka Leipcigera o nazwie "Kokolewole" (później nazwę zmieniono na "Kokolobolo"). Przesiadywał w niej łódzki Al Capone - Ślepy Maks, postać znana i niepokorna, w życiorysie której fakty mieszają się z legendą. Dzisiaj po Bornsztajnie pozostało zaledwie kilka dokumentów i dwa zdjęcia. Budynku też już nie ma, ale na ścianie kamienicy powstał mural, który przypomina postać Ślepego Maxa i kultową knajpę. 30 lat wcześniej gościem w tym lokalu bywał też ktoś z zupełnie innej sceny. W pobliskiej kamienicy przy ul. Wschodniej 19 w latach 1899-1900 mieszkał Józef Piłsudski, który też lubił zaglądać do knajpy przy ul. Pomorskiej 11.

Pomorska - najdłuższa ulica w Łodzi

Pomorska biegnie od pl. Wolności aż do rynku w Nowosolnej. Ma 11,3 km, krzyżuje się z 40 ulicami. Początkowo nazywała się Średnia, ale 11 lutego 1920 roku, na cześć zaślubin Polski z morzem, które odbyły się tego dnia w Pucku, nazwano ja Pomorską. Po II wojnie nosiła imię komunistycznego dygnitarza Marcelego Nowotki, od 1990 roku znów jest Pomorską.

Przy Pomorskiej mieszczą się dwa znane łódzkie licea - IV i VIII, kilka wydziałów UŁ, siedziba i synagoga gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz planetarium i obserwatorium astronomiczne.