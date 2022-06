Tak zmienia się Pole Mokotowskie w Warszawie

Trwa modernizacja jednego z największych parków w Warszawie. Widać już zmiany na rekultywowanym terenie w okolicach Biblioteki Narodowej i nową zieleń. Cały czas trwa odnowa układu wodnego parku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku.

Pole Mokotowskie w Warszawie przechodzi gruntowną modernizację.

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy na podstawie koncepcji pracowni WXCA dokonuje zmian w przestrzeni.

W sumie na Polu Mokotowskim pojawi się 55 nowych drzew, 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i 1,5 ha łąk.

Na tzw. Wielkiej Polanie w okolicach Biblioteki Narodowej, gdzie dawniej znajdowała się baza MPO, tworzony jest ogród biocenotyczny z różnorodną roślinnością i miejscami do wypoczynku. Uformowano w nim już większość pagórków i niecek, które będą pełnić funkcje ogrodów deszczowych. Ustawiono też część małej architektury – ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe w formie kłód. Kolejnym etapem będzie budowa drewnianego podestu meandrującego pośród zieleni.

Prace przy układzie wodnym

Z głównego stawu w parku oraz małych zbiorników usunięto w sumie 15 tys. mkw. betonu. W dużym stawie wykonano prace przy umocnieniu dna i brzegów. Obecnie montowany jest układ filtracyjny i komora techniczna. Przy małych stawach wykonano rozbiórkę większej części kanałów wodnych i prace umocnieniowe brzegów. W efekcie w parku powstanie nowy, naturalny układ wodny ze strefami roślinności szuwarowej oraz miejscami do wypoczynku nad samą wodą.

Strefy wejściowe i nowa zieleń

Przy wejściach do parku od strony ul. Żwirki i Wigury (przy restauracji Jeff’s), przy Bibliotece Narodowej, GUS i od ul. Batorego pojawiła się już nowa zieleń. Do końca sierpnia będzie wygrodzony teren od strony ul. Żwirki i Wigury – tutaj powstanie nowa strefa wejściowa z nową nawierzchnią oraz zadaszeniem. Od ul. Batorego również kładziona jest nowa posadzka. Tworzone jest także nowe wejście do parku od strony domków fińskich, gdzie na ukończeniu jest nowa ścieżka. W sumie na Polu Mokotowskim pojawi się 55 nowych drzew, 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i 1,5 ha łąk.