Tak zmienia się skyline polskich miast. Na te obiekty biurowe czekamy

Pandemia nie zatrzymała inwestycji biurowych w Polsce. Jeszcze w tym roku zakończy się budowa kilku biurowców, rozpoczęto również prace nad kolejnymi projektami. O jakie obiekty wzbogaci się skyline polskich miast?

The Bridge, Warszawa; projekt: UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt; inwestor: Ghelamco

The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in. ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania. Zostanie w nim także wdrożony system operacyjny (opracowany przez Ghelamco), pozwalający na efektywne zarządzanie kontrolą dostępu oraz rozwiązania podnoszące jego bezpieczeństwo w razie epidemii (m. in. wirusobójcze lampy UV, które zostaną umieszczone w windach i centralach wentylacyjnych). Budynek będzie certyfikowany w systemach WELL i BREEAM – i Green Building Standard. Będzie posiadał także certyfikat „Obiekt bez barier”.

Co ważne, budynek Bellony – którego elewacja w 2016 roku została pieczołowicie odrestaurowana – będzie zachowany i połączony z wieżą. Dzięki temu powstanie symboliczny most łączący dawną architekturę z nowoczesnym budynkiem. Efektem tego połączenia będzie nietuzinkowe lobby, które zepnie oba budynki.

Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.



Craft, Katowice; projekt: Pracownia Architektoniczna Czora & Czora; inwestor: Ghelamco

Craft, którego budowa właśnie się rozpoczyna, powstaje w dynamicznie rozwijającym się obszarze Katowic. Biurowiec położony będzie u zbiegu ulic Chorzowskiej i Ściegiennego, tuż obok centrum handlowego Silesia City Center. Ulica Chorzowska już dziś jest postrzegana jako biznesowa oś Katowic. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe oraz trasa rowerowa wraz z stacją rowerów miejskich. Craft zaoferuje 26 700 mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej. Budynek będzie liczyć 13 pięter i 55 metrów wysokości, a dwukondygnacyjny parking podziemny pomieści 218 pojazdów. Dodatkowe 28 miejsc przewidziano na parkingu naziemnym.

Projekt biurowca powstał w katowickiej Pracowni Architektonicznej Czora & Czora. Będzie się składać z trzech spiętrzonych prostopadłościanów – dzięki takiemu zabiegowi powstanie miejsce na sześć tarasów, z których jeden znajdzie się na dachu. Na elewacji budynku znajdą się elementy w odcieniu miedzi, które nadadzą mu industrialny charakter, odwołujący się do przemysłowego dziedzictwa Katowic.