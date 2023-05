Tak zmienił się Hotel Grand we Wrocławiu. Zobacz film

Wrocławianie mogą już podziwiać oryginalną bryłę, ornamenty oraz sztukaterię Hotelu Grand. Inwestor Rafin Developer z dumą zaprezentował efekty swoich dotychczasowych prac.

Hotel Grand we Wrocławiu przechodzi wielką metamorfozę.

Za inwestycję odpowiada Rafin Developer, zaś za projekt architektoniczny Greg Architekci.

Historycznie Hotel Grand uznawany był za ikonę miasta i symbol hotelowego luksusu. Razem z Hotelem Piast tworzyły bramę do miasta Wrocławia, były też pierwszymi obiektami, które przejezdni oglądali po wyjściu z dworca głównego. Rafin Developer, właściciel obiektu postawił sobie za cel przywrócenie dawnego blasku w tej części miasta. Iluminacja świetlna Hotelu Grand to element, który zachwyca i na nowo definiuje najbliższe sąsiedztwo już wcześniej odnowionego Dworca Głównego. Nocne oświetlenie fasady oraz blask sztukaterii, tworzą efekt, który jest ukłonem w stronę historii Wrocławia, a nie tylko samego obiektu.

Zwieńczeniem prac i zaangażowania wrocławskiego dewelopera, jakie zostało włożone w przywrócenie tego historycznego obiektu do jego dawnej świetności jest film dokumentujący efekt końcowy tego historycznego przedsięwzięcia. Na ekranie roztacza się pełna blasku odsłonięta elewacja, z precyzyjnie odtworzonymi detalami architektonicznymi. Wysoki parter i pierwsze piętro hotelu imponują swoim wykończeniem, wykonanym przy użyciu prawdziwego piaskowca. Każdy element, począwszy od ornamentów, balustrad, aż po zdobienia sztukaterii artystycznej, został odtworzony ze szczególnym pietyzmem. To prawdziwa gratka dla miłośników historii, architektury i piękna. Krótki film jest nie tylko podróżą w czasie, ale możliwością oceny niezwykłego wysiłku, konsekwencji i pasji, jakie zostały włożone przez wrocławskiego dewelopera, w przywrócenie tego zabytkowego obiektu do jego pierwotnego blasku. Przez krótką chwilę możemy podejrzeć przykładowy pokój w jakim odpoczywać będą przyszli goście hotelu.

Kiedy do hotelu Grand wprowadzą się pierwsi goście? Już w połowie przyszłego 2024 roku.

– Taki mamy plan, aby na przyszłe wakacje wszyscy turyści przybywający do Wrocławia mogli zatrzymać się i poznać nową odsłonę historycznego dla miasta hotelu” - mówi Paweł Rojek, prezes Rafinu.

Deweloper zapowiada, że do końca maja zostaną zdemontowane ostatnie rusztowania na parterze, co zdecydowanie poprawi ruch pieszych wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz ul. Kołłątaja. Elewacja parteru i wykończenie strefy wejścia zostanie osobno zabezpieczone dla przyszłych prac wykończeniowych.