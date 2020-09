Tak zmieniły się kultowe zabytkowe kamienice w Warszawie

Zbudowane w latach 1895–1898 według projektu Artura Ottona Spitzbartha kamienice Foksal 13/15 przeszły gruntowną rewitalizację. Obecny kształt rezydencji to efekt współpracy najlepszych specjalistów z kraju i zagranicy, ogromne nakłady finansowe, a przede wszystkim wielki szacunek dla zabytkowego charakteru obiektów.

Dobiegła końca widowiskowa rewitalizacja Foksal 13/15 – jedne z najpiękniejszych kamienic stolicy znów zachwycają swoją urodą. Przez lata projekt rozpalał wyobraźnię warszawiaków. By w pełni docenić rozmach prac renowacyjnych i ogrom wykonanej pracy, trzeba porównać stan wyjściowy z wyglądem zakończonej inwestycji. Prezentujemy jak zmieniła się jedna z najbardziej prestiżowych inwestycji mieszkalnych w Polsce.

Wraz z odrestaurowaniem Foksal 13/15 Warszawa odzyskała fragment własnej historii. Wszystko to za sprawą firmy Ghelamco, która podjęła się ambitnego zadania rewitalizacji zabytkowych obiektów, a jednocześnie przystosowania ich do najwyższych współczesnych standardów, jakich można oczekiwać po nieruchomościach z segmentu premium. Obecny kształt rezydencji to efekt współpracy najlepszych specjalistów z kraju i zagranicy, ogromne nakłady finansowe, a przede wszystkim wielki szacunek dla zabytkowego charakteru obiektów.

Kamienice zbudowano w latach 1895–1898 według projektu Artura Ottona Spitzbartha. Już od momentu swojego powstania uchodziły za perły architektury belle époque.

Ogromnym wyzwaniem było zrekonstruowanie eklektycznego wystroju fasady Foksal 13 na podstawie jedynego odnalezionego zdjęcia. Swoją bogatą dekorację utraciła w latach 30. XX wieku w wyniku modernistycznej przebudowy.

Rewitalizację Foksal 13/15 przez wzgląd na liczbę i poziom zindywidualizowania detali architektonicznych porównywano do konserwacji dzieła sztuki.

W prace zaangażowano też wielu artystów i rzemieślników, m.in. kowali artystycznych, którzy wykorzystując tradycyjne techniki zrekonstruowali pełne finezyjnych kształtów wrota bramy i balustrady balkonów.

W latach 30. XX wieku, kiedy właścicielem Foksal 13 był „król czekolady”, Jan Wedel, w jej podwórzu zamontowano pierwszą w Warszawie windę panoramiczną.

To, co wyróżnia Foksal 15 na tle wielu innych kamienic to niezwykła klatka schodowa, której sufity i podniebienia schodów pokryte są polichromiami z rozkosznymi puttami. O stopniu trudności prac konserwatorskich świadczy choćby fakt, że w samo odtwarzanie malowideł ściennych było zaangażowanych nawet 17 specjalistów.