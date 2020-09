Tak zurbanizowane przestrzenie stają się bardziej zielone

Przestrzenie miejskie coraz śmielej wkraczają na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. W aglomeracjach miejskich na całym świecie, również w Polsce, wdrażane są rozmaite rozwiązania mające na uwadze kwestie ekologii i ochrony środowiska. Od łąk kwietnych, po chodniki niwelujące smog – proekologiczne praktyki uwzględniane są w miejskich strategiach rozwoju, są standardem w budynkach komercyjnych, coraz częściej stanowią wartość dodaną budownictwa mieszkaniowego.

REKLAMA

Zagadnienie miast, które odpowiadałyby zmianom klimatu i wymogom zrównowazonego rozwoju jest przedmiotem wielu dyskusji i opracowań. Proekologiczne postawy nie są już wyłącznie trendem czy utopijną wizją, ale naglącą koniecznością w dobie zmian klimatu, które coraz częściej pociągają za sobą bezpośrednie zagrożenia, takie jak ekstremalne warunki pogodowe. Chociażby w tym roku palącym tematem był problem suszy. Na tę sytuację odpowiadają już architekci i deweloperzy, opracowując coraz więcej nowoczesnych projektów opartych na koncepcjach zrównoważonego rozwoju i neutralności węglowej jako niezbędnych punktach odniesienia na przyszłość.

Więcej zieleni w mieście

Zieleń w mieście jest pożądana z wielu względów: niweluje efekt miejskiej wyspy ciepła, oczyszcza powietrze, zwiększa bioróżnorodność czy też, po prostu, wpływa pozytywnie na samopoczucie mieszkańców miasta. Polskie miasta w ostatnich latach stawiają wyraźnie na zieleń w miejscach publicznych: w centrach sadzone są nowe drzewa, powstają kwietne łąki, parki kieszonkowe. W tworzeniu tych ostatnich przoduje Kraków, w którym w ramach projektu Zarządu Zieleni Miejskiej „Ogrody Krakowiań” powstało przez ostatnie trzy lata ponad dwadzieścia. Pierwszy Ogród Krakowian powstał w 2016 roku, a przez kolejne trzy lata zrealizowano dwadzieścia innych krakowskich parków kieszonkowych. Docelowo plan zakłada, że do 2023 roku każdy mieszkaniec będzie miał dostęp do takowego Ogrodu w obrębie 500 metrów od miejsca, w którym mieszka. Ogrody Krakowian powstają zarówno na obrzeżach miasta i blokowiskach, jak i w centrum miasta.

W przestrzeniach wysoko zurbanizowanych o dużej gęstości zabudowy często jedynym sposobem na wprowadzenie zieleni jest zintegrowanie jej z bryłą budynku. Tutaj z pomocą przychodzi technologia zielonych dachów, która również zyskała na popularności w ostatnich latach.

– Trend do tworzenia przestrzeni zielonych na dachach budynków jest w Polsce stosunkowo nowy. Bardzo daleko nam jeszcze do wykorzystania wszystkich możliwości, które ze sobą niesie. Póki co jest głównie narzędziem pozwalającym, w myśl przepisów planowania przestrzennego, na realizację bardziej intensywnej zabudowy. Ale w rzeczywistości za tym trendem kryje się dużo więcej. W aglomeracjach zmniejsza się ilość przestrzeni zielonych, dlatego architekci wspólnie z inwestorami starają się zagospodarować dachy. Chociaż wykorzystywane są głównie do celów rekreacyjnych, to mają szansę pełnić przynajmniej kilka innych funkcji. Zieleń na dachu, oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, stanowi również bardzo skuteczną warstwę zapobiegającą przed przegrzaniem i pękaniem jego konstrukcji. Rozwiązanie to dobrze sprawdza się w przypadku większości apartamentowców i z punktu widzenia mieszkańców, jak i inwestorów, podnosi wartość inwestycji – przekonuje Wojciech Witek z pracowni Iliard Architecture & Interior Design.