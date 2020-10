Takie będą budynki w zeroemisyjnych miastach? Śmiała wizja architektów

Paryska pracownia architektoniczna Rescubika stworzyła plan zielonego wieżowca, który miałby stanąć w Nowym Jorku. Wieża Mandragore, której wysokość zaplanowano na 737 metry, została zaplanowana jako oczyszczacz powietrza w mieście.

Nowy Jork ma do roku 2050 stać się miastem zeroemisyjnym. Mając na uwadze te plany, architekci z paryskiej pracowni Rescubika przedstawili koncepcję budynku, który wpisuje się w wizję zielonego „wielkiego jabłka”.

Budynek swoją nazwę zawdzięcza roślinie mandragora, która często przybiera antropomorficzny kształt (z racji czego stała się inspiracją do wielu legend), jest bogata w alkaloidy o właściwościach halucynogennych.

Podobnie jak mandragora, budynek jest ewokacją ludzkiej postacji. Efektowna bryła skrywa jednak ważniejszy aspekt obiektu, jakim jest jego funkcja. Wieża została zaprojektowana tak, aby móc pochłaniać ogromne ilości emitowanego do atmosfery miejskiej dwutlenku węgla – większe niż sama jako budynek jest w stanie wyprodukować.

W projekcie przewidziano zastosowanie różnorodnych rozwiązań, które mają przyczynić się do dekarbonizacyjnej funkcji wieżowca. Zaplanowano między innymi wykorzystanie pasywnej technologii tzw. studnii kanadyjskiej – rozwiązania bazującego na wymianie ciepła pomiędzy powietrzem a ziemią, które pomaga w naturalny sposób chłodzić budynek latem i ogrzewać go zimą.

W budynku miałoby się znaleźć również 36 turbin wiatrowych i elewacje z paneli fotowoltaicznych, których powierzchnia łącznie wyniosłaby az 7 tys. m kw. Ponadto Mandragora będzie porośnięta różnorodną roślinnością. W wieżowcu zaplanowano wykonanie ścian roślinnych o powierzchni ponad 24 tys. mkw., a także nasadzenia 8,3 tys. krzewów i 1600 drzew.

Architekci nie ograniczyli się jednak wyłącznie do zastosowania „zielonych” technologii. Mandragora to także propozycja wychodząca naprzeciw zmianom społecznym i zmianom w modelu pracy. Chociaż podstawową funkcją wieżowca ma być funkcja mieszkalna, każde z mieszkań miałoby mieć domowe biuro, dostosowane do pracy zdalnej. W ten sposób budynek przyczynić się ma do ograniczenia emisji dwutlenku węgla produkowanego podczas dojazdów do pracy. To również aktualna propozycja w dobie trwającej pandemii.

Projekt jest na razie jedynie koncepcją miasta przyszłości, jeżeli jednak miałby zostać zrealizowany, byłby nie tylko najwyższym budynkiem w Stanach Zjednoczonych, ale także - jak podkreślają jego twórcy - odpowiedzią na potrzeby "miasta przyszłości".