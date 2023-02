Takiej inwestycji nie było w Poznaniu. Dawne koszary, mix funkcji, połączone siły deweloperów i najlepsi architekci

BPI Real Estate Poland i Revive Poland połączyły siły, by wybudować inwestycję przyszłości na poznańskim Łazarzu. Inwestorzy otrzymali prawomocne pozwolenie na budowę pierwszego etapu projektu: osiedla wielofunkcyjnego. Budowa Cavallii ruszy jeszcze w tym półroczu.

Na terenie dawnych koszar kawaleryjskich w Poznaniu powstanie wielofunkcyjne osiedle.

To pierwszy wspólny projekt firm BPI Real Estate Poland i Revive Poland dla których projektują SUD Architekt Polska.

Inwestycja zakłada połączenie funkcji mieszkaniowych i komercyjnych, a także rewitalizację budynków dawnych kawaleryjskich koszar.

Termin zakończenia całego projektu planowany jest na koniec 2029 r.

Cavallia to inwestycja typu mixed-use z 857 mieszkaniami stanowiącymi jej najistotniejszą część, ponadto powstaną tam biurowce i strefa rozrywkowo-usługowa. W sumie, na 5,5-hektarowym terenie dawnych koszar kawaleryjskich, zbudowanych zostanie 12 nowych budynków, a pięć historycznych będzie poddanych rewitalizacji. Termin zakończenia realizacji projektu planowany jest na koniec 2029 roku.

Osiedle, biura, handel i usługi w sercu dzielnicy Łazarz

Nazwa nowego osiedla Cavallia nawiązuje do włoskiego słowa „cavallo”, czyli koń i jednocześnie do historii miejsca – na terenie między ulicami Grunwaldzką, Matejki i Ułańską dawniej mieściły się koszary kawaleryjskie należące do słynnego 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Wyrazem szacunku dla lokalnej historii jest również projekt Historia warta Poznania realizowany przez BPI Real Estate Poland i Revive Poland, w ramach którego na platformie historiawartapoznania.pl można zgłębić wiedzę o dziejach dawnych koszar.

W ramach inwestycji Cavallia powstanie 857 mieszkań́. W ramach inwestycji powstaną place zabaw i tereny zielone. Dodatkowym atutem dla mieszkańców osiedla będzie łatwy dostęp do usług codziennego użytku dzięki części handlowo-usługowej oraz gastronomicznej, zaplanowanej w historycznych budynkach.

W skład kompleksu wejdą także budynki biurowe o łącznej powierzchni 18 640 mkw. Część biur zostanie ulokowana w zrewitalizowanych budynkach, z których niegdyś korzystali ułani i ich rumaki.

Inwestycja w duchu ekologii

Cavallia jest inwestycją zaprojektowaną i realizowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Na budynkach zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła, a do podlewania terenów zielonych będzie używana deszczówka. Inwestorzy zapewniają, że szczególną ochroną zostaną otoczone ponad stuletnie kasztanowce.

Revive ekologię traktuje poważnie. Dlatego wdrażamy działania pozwalające ograniczyć zużycie prądu czy wody już na etapie prac budowlanych. To oczywiste, że konsekwencją tej polityki jest osiedle, które wykorzystuje wszystkie możliwości, by być przyjaznym naturze – mówi Alexander Huyghe, CEO Revive Poland.

– Zdajemy sobie sprawę, że stoimy w obliczu niespotykanych dotąd wyzwań ekologicznych i społecznych, a działając w branży, która ma możliwość kształtowania świata, jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o przyszłe pokolenia. Ambicją naszej spółki jest projektowanie i realizowanie innowacyjnych inwestycji łączących funkcje mieszkaniowe, biurowe i handlowo-usługowe, w sercu których jest człowiek – mieszkaniec wielokulturowego miasta przyszłości. Projektując zaś miasta przyszłości, musimy mieć odwagę i podejmować decyzje, których celem jest realizowanie coraz bardziej zrównoważonych inwestycji deweloperskich – komentuje Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

Cavallia: 15-minutowe miasto

Cavallia powstaje zgodnie z koncepcją 15-minutowego miasta. Teren inwestycji położony jest zaledwie 5 minut jazdy samochodem od ścisłego centrum Poznania i w odległości 10 minutowego spaceru od zintegrowanego dworca kolejowo-autobusowego, a także centrum biznesowo-wystawienniczego Międzynarodowych Targów Poznańskich. W okolicy znajdują̨ się̨ przedszkola, szkoły, placówka pocztowa, stacja paliw oraz sklepy wielkopowierzchniowe, ale także co warto podkreślić najstarszy park Poznania, który ma ponad 7 ha powierzchni – Park Wilsona z największą w Polsce palmiarnią. Dodatkowym atutem inwestycji jest bliskość́ przystanków tramwajowych i autobusowych, które pozwolą̨ mieszkańcom na bezproblemowe poruszanie się̨ po mieście. Ponadto osiedle znajduje się̨ około 8 kilometrów od wjazdu na autostradową Obwodnicę Poznania i 6 km od portu lotniczego Poznań Ławica.

Historia warta Poznania

Jednym z kluczowych elementów determinujących niepowtarzalny charakter Cavalli jest umiejętne wplecenie w historyczną tkankę dawnych koszar – budynków nowoczesnej architektury. Trzy zabytkowe budynki, które dawniej ​służyły słynnemu ​15. Pułkowi Ułanów Poznańskich, ​czyli: siedziba kwatermistrzostwa, ​budynek gospodarczy z kuchnią ​oraz budynek szwadronowy zostaną ​zrewitalizowane i będą pełnić funkcje ​dobrze zaprojektowanych obiektów​ biurowych. ​​Stajnie i kryta ujeżdżalnia staną się kawiarniami, restauracjami, butikami i innymi obiektami użyteczności publicznej.

Historia nadała temu miejscu unikatowy charakter, teraz to my, razem z nowymi mieszkańcami, tworzymy kompletnie nowy rozdział – miasto przyjazne i rozumiejące potrzeby ludzi – podkreśla Alexander Huyghe, CEO Revive Poland.

– Rewitalizacja terenów, które wybieramy na inwestycje, jest wpisana w DNA firmy Revive. W swoich projektach szanujemy przeszłość, jednocześnie tworząc solidną podstawę do budowania przyszłości. W Cavallii rewitalizacja gra bardzo istotną rolę. Historyczne budynki będą mieć zmienioną funkcję na biurową i usługową, co doskonale koresponduje z ideą 15-minutowego miasta, w którym najważniejsze punkty są w zasięgu ręki. Ta bliskość decyduje obecnie o jakości życia i szczęściu.