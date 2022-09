Takiej inwestycji nie było w Poznaniu. Projekt w blokach startowych

To pierwszy wspólny projekt firm BPI Real Estate Poland oi Revive Poland dla których projektują SUD Architekt Polska. Inwestycja zakłada połączenie funkcji mieszkaniowych i komercyjnych, a także rewitalizację zabytkowych budynków dawnych kawaleryjskich koszar.

Dziesięć dni zdjęciowych trwających od kwietnia, godziny rozmów z historykami i potomkami kawalerzystów z 15 Pułku Ułanów Poznańskich oraz godziny spędzone w internetowej bazie archiwalnych zdjęć - tak powstawał film o dawnych koszarach, położonych między ulicami Matejki, Ułańską i Grunwaldzką. To teren w samym „sercu” miasta, dwa kilometry od centrum Poznania i 10 minut spacerem od Dworca Głównego. W okresie międzywojennym stanowił koszary 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Dla ponad 650 kawalerzystów oraz kilkuset koni był to teren ćwiczeń, pracy i miejsca do życia.

O niezwykłych dziejach terenu oraz o tym, jak inwestorzy będą łączyć jego historię ze współczesnością, zgromadzeni goście mogli przekonać się na uroczystej premierze filmu pt. „Historia warta Poznania”, która odbyła się 31 sierpnia, fot. mat. prasowe

Inwestycja na poznańskim Łazarzu jest projektem bardzo prestiżowym w naszym portfolio. Jednocześnie jest ogromnym wyzwaniem. Podejmujemy się rewitalizacji terenów, które mają swoją bogatą historię. Chcemy ją połączyć z lokalną kulturą i stworzyć miejsce, które będzie odpowiadało na potrzeby ludzi, miasta i biznesu i wpisywało się w architekturę dzielnicy, przy zachowaniu genius loci, ducha przeszłości - podkreśla Alexander Huyghe, CEO Revive Poland.

Planowany projekt jest jedną z największych inwestycji w całym portfolio BPI Real Estate Poland.

Zgodnie z naszym motto „urban shapers” postawiliśmy na kompleksowy i wielkomiejski projekt, który będzie aktywnie kształtował przestrzeń miejską w centrum Poznania z poszanowaniem lokalnej architektury i środowiska. Zależy nam na stworzeniu otwartego mini miasta w mieście, które będzie służyć kolejnym pokoleniom - zapowiedział Béranger Dumont, dyrektor generalny BPI Real Estate Poland.

Zachować genius loci

To pierwszy wspólny projekt firm BPI Real Estate Poland oraz Revive Poland, który jest inspirujący, ale też bardzo wymagający. Budynki historyczne będą połączone z nową zabudową w sposób nieprzytłaczający, przy zachowaniu ducha tego miejsca. Projekt, którego podjęła się pracownia SUD Architekt Polska, zakłada połączenie funkcji mieszkaniowych i komercyjnych, a także rewitalizację zabytkowych budynków dawnych kawaleryjskich koszar.

W zrewitalizowanych budynkach dawnych koszar powstaną restauracje, kawiarnie, sklepy oraz inne miejsca użyteczności publicznej. Wnętrza tych obiektów zostaną przebudowane, planowana jest niewielka ingerencja w fasady i dachy. Dużą wartość terenu stanowi zieleń, która będzie zintegrowana z dzielnicą.

Wielkomiejski projekt na poznańskim Łazarzu. projekt SUD Architekt Polska. fot. mat. prasowe BPI Real Estate Poland i Revive

Całość inwestycji zostanie podzielona na trzy funkcje: biznesową, mieszkalną oraz na cześć usługową która stanowić będzie „serce” całego kompleksu. Część mieszkalna inwestycji zaplanowana w nowo powstających budynkach uwzględnia realizację mieszkań w standardzie podwyższonym oraz premium.