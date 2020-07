Tarnów planuje park wodny. Koncepcję przygotowała krakowska pracownia

W Tarnowie zaprezentowano nową koncepcję zagospodarowania terenu basenu letniego w Mościcach. Koncepcja została przygotowana przez Pracownię Architektoniczną Akka z Krakowa. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 13 mln złotych.

- Spróbujemy na tym 3,5 hektarowym terenie skomponować i przeprowadzić inwestycję, która będzie otwarta na potrzeby nie tylko mieszkańców Mościc i całego Tarnowa. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie służył mieszkańcom całego subregionu tarnowskiego, bo w podobnej skali w naszym otoczeniu takich basenów, a właściwie wodnych parków nie ma – mówił prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela. Według wstępnych szacunków koszt potencjalnej inwestycji wyniósłby około 13 milionów złotych.

- Przygotowując nasz projekt postawiliśmy na to, by ten obiekt był użytkowany nie tylko podczas okresu letniego, ale praktycznie przez cały rok. W związku z tym wydzieliliśmy strefę letnią i zimową – mówiła Agata Kosowska, współwłaścicielka Pracowni Architektonicznej Akka.

Według projektu w tzw. części mokrej znajdzie się przebudowany istniejący basen. W jego części funkcjonować będzie basen pływacki, składający się z czterech torów o długości 25 metrów, oddzielony pomostem od części rekreacyjnej. W tej drugiej znajdą się m.in. zjeżdżalnie, boisko do piłki wodnej oraz urządzenia zabawowe typu dysze, tunele wodne czy parasole wodne. Poprzez podgrzanie wody energią słoneczną okres użytkowania basenu będzie mógł być znacznie wydłużony. Przy korzystnych warunkach pogodowych basen będzie mógł funkcjonować od maja aż do końca września. Obiekt będzie też wyposażony w platformy dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje również trzy płytkie niecki: dwie połączone o głębokości 15 i 30 centymetrów oraz trzecią, głęboką na 60 centymetrów. W pobliżu znajdzie się także boisko do siatkówki plażowej. Strefa mokra oddzielona będzie od pozostałej części obiektu żywopłotem - podaje oficjalny portal miejski Tarnowa.

W części „suchej”, w miejscu zasypanej niecki basenu olimpijskiego, powstanie obiekt spełniający podwójną rolę: zimą będzie to lodowisko o wymiarach 36 na 18 m, w pozostałych miesiącach boisko do futsalu. Co ważne, będzie to obiekt otwarty, ale zadaszony o konstrukcji ażurowej. W tej części mościckiego obiektu znaleźć ma się także rolkostrada oraz pump-track, czyli pofałdowany teren w postaci muld piaskowo-ziemnych, pokryty powierzchnią asfaltową. Służy on do jazdy na rowerach. Będą również alejki spacerowe, usytuowane pomiędzy licznymi drzewami, które autorzy projektu chcieliby zachować w całości.