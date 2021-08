Taśmy LED w projektach - uchylamy rąbka technologicznej tajemnicy

Jakie parametry oświetlenia LED świadczą o jego wysokiej jakości?

Jak duże znaczenie w projektowaniu ma barwa światła? Dziś przyjrzyjmy się bliżej technologicznym aspektom oświetlenia LED.

Rozszerzony wskaźnik oddawania barw CRI R9 dla opraw LED jest niezwykle istotny w projektowaniu m.in. architektury wnętrz, dla przemysłu, opieki zdrowotnej czy sklepów z żywnością. Dlaczego? Otóż wartość współczynnika CRI (colour rendering index) może wynosić od zera do stu. CRI = 100 oznacza odzwierciedlenie koloru odpowiadające światłu dziennemu. Niskie wartości całkowicie zniekształcają barwy.

Osiągnięcie wysokiej skuteczności (jasności), jednocześnie z dobrym odwzorowaniem kolorów (CRI), w jednej taśmie LED, jest wyjątkowe i bardzo bliskie perfekcji? Czemu? Otóż zależność tych dwóch właściwości oparta jest zawsze na kompromisie. Dla ludzkiego oka jaśniejszymi będą kolory żółto-zielone niż czerwone, a można to wytłumaczyć tym, że mają one wyższą skuteczność świetlną, w tworzeniu percepcji jasności dla człowieka. Inaczej mówiąc - mają większą luminację. Podchodząc pragmatycznie do tego tematu, posługując się przykładem, warto świadomie dobierać charakterystykę oświetlenia do jego przeznaczenia. Np. projektując oświetlenie zewnętrzne LED, w większości przypadków, zdecydowanie ważniejszą właściwością jest skuteczność (jasność) niż wysokie CRI. Technologia jednak postępuje do przodu i laboratoria badawcze wydaje się, przesuwają granice fizyki coraz dalej.

„R9” w uproszczonej definicji to wynik, który przedstawia jak dokładnie źródło światła będzie odtwarzać silne czerwone barwy. Należy pamiętać, że emitowanie czerwieni przez źródła światła LED jest jednym z warunków prawidłowego oddawania kolorów. Obecnie większość taśm LED na rynku ma w tym aspekcie mocno uśrednione właściwości.



Czerwony jest kolorem kluczowym dla wielu zastosowań. Wysokie CRI daje pełnię kolorów we wnętrzu. Zauważamy, że otoczenie jest nasycone, wyraziste i pełne niuansów.

W obszarze opieki zdrowotnej trudno wyobrazić sobie odpowiednią diagnozę, kiedy źródło światła nie emituje odpowiedniej fali światła czerwonego, przez co np. skóra pacjenta wygląda nienaturalnie z powodu niskich wartości CRI. Ekspozycja produktów spożywczych w sklepach czy restauracjach również wymaga oświetlenia LED najwyższej jakości. Projekt oświetlenia galerii sztuki czy muzeów z dziełami klasy „0” trudno sobie wyobrazić ze źródłami światła LED CRI poniżej 90.

W przypadku światła sztucznego do jak najlepszego odwzorowania kolorów, oprócz CRI, istotna jest również optymalna temperatura barwowa oprawy LED, która oscyluje w okolicach 4000K i jest potocznie określana światłem „białym neutralnym”. Światło „białe ciepłe” 2000K- 2500K, przy którym tak dobrze się czujemy, nie służy do dobrego odwzorowywania kolorów, ale za to tworzy przyjemną atmosferę we wnętrzu.

