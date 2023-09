TAT we Wrocławiu już gotowa. Nowy Dwór z szybkim połączeniem z centrum miasta

We Wrocławiu zakończona została budowa ostatniego etapu trasy tramwajowo-autobusowej.

Skanska zakończyła budowę ostatniego etapu TAT (trasa autobusowo-tramwajowa) we Wrocławiu.

Mieszkańcy osiedla Nowy Dwór otrzymali szybkie i wygodne połączenie z centrum miasta.

Ważnym elementem inwestycji jest parking P&R na 70 samochodów i z miejscami do ładowania autobusów elektrycznych.

Inwestycja o wartości ponad 79,5 mln PLN wykonana została dla Urzędu Miasta Wrocławia w 1,5 roku.

W ramach projektu powstało nowe torowisko wraz z pętlą tramwajową oraz parking P&R, przebudowaliśmy też układ drogowy z pełnym uzbrojeniem podziemnym.

Nowy Dwór lepiej skomunikowany

Cała trasa TAT na Nowy Dwór we Wrocławiu to jedna z największych komunikacyjnych inwestycji w historii miasta, dla którego transport publiczny jest priorytetem. Realizacja całej trasy niesie korzyści nie tylko dla mieszkańców Nowego Dworu, ale też dla osób dojeżdżających do Wrocławia, które będą mogły pozostawić swoje samochody na parkingu P&R, by następnie przesiąść się na tramwaj i jechać dalej do centrum szybkim i bardziej ekologicznym środkiem transportu.

Realizacja przedsięwzięcia skróciła czasu dojazdu z Nowego Dworu do centrum miasta do kilkunastu minut. Pierwsi pasażerowie przejechali nową trasą 3 września.

– Realizacja tego trzeciego, ostatniego etapu TAT odbywała się pod ogromną presją czasową i wymagała od nas wyjątkowej koordynacji prac – podkreśla Jarosław Kowalski, Starszy Menadżer Projektu. – Cały zespół wykazał się pod tym względem wielkim zaangażowaniem i tutaj należą się podziękowania wszystkim biorącym udział w realizacji. Kończymy projekt z satysfakcją zespołu, mam nadzieję, że również mieszkańcy będą zadowoleni z efektów naszych prac.

Nowe torowisko, pętla i parking

Wykonany przez Skanska trzeci i jednocześnie ostatni odcinek TAT, rozpoczyna się od skrzyżowania Rogowska-Strzegomska i kończy na pętli autobusowej przy ul. Zemskiej. To finalny etap całej inwestycji, który pozwala na pełne użytkowanie całej trasy TAT na Nowy Dwór. TAT to w sumie blisko 7-kilometrowa trasa autobusowo-tramwajowa.

W ramach inwestycji wybudowane zostało nowe torowisko, cztery pary przystanków tramwajowo-autobusowych, ścieżkę rowerową, nowe chodniki. Zakres prac zakładał ponadto przebudowę jezdni, wykonanie oświetlenia oraz zagospodarowania pasa drogowego i nasadzenia zieleni. Ważnym elementem inwestycji jest parking P&R na 70 samochodów i z miejscami do ładowania autobusów elektrycznych.