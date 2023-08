Te inwestycje hotelowe walczą o Prime Property Prize!

Trwa konkurs Prime Property Prize 2023. W kategorii Inwestycja Roku Rynek Hotelarski o nagrodę rywalizują Stradom House Autograph Collection w Krakowie, Barceló Warsaw Powiśle, Hotel Linea Mare w Pobierowie, adisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury oraz Montownia Lofts & Experience w Gdańsku.

Konkurs Prime Property Prize ma za zadanie wyłonić firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Nagroda Inwestycja Roku Rynek Hotelarski jest przyznawana nowym lub rozbudowanym obiektom hotelowym, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023. Ocenie podlega jakość i innowacyjność projektu, czas realizacji inwestycji, architektura, a także wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Oto nominowani w kategorii Inwestycja Roku Rynek Hotelarski:

Barceló Warsaw Powiśle (White Star Real Estate, APA Wojciechowski Architekci)

Czterogwiazdkowy awangardowy hotel z 151 pokojami i apartamentami, zlokalizowany w centrum Warszawy, na terenie Elektrowni Powiśle. Dysponuje w pełni wyposażoną siłownią, sześcioma salami konferencyjnymi służącymi do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań oraz restauracją, w której można skosztować dań inspirowanych lokalnymi przepisami, a także kuchnię typu fusion. W lobby hotelowym mieści się bar z szeroką ofertą drinków i bogatym wyborem przekąsek. Unikalną atrakcją hotelu jest „roof bar” z basenem na tarasie, gdzie goście mogą rozkoszować się smakiem pysznych koktajli, podziwiając spektakularny widok na Warszawę.

Barceló Warsaw Powiśle (Tristan Capital Partners, White Star Real Estate, APA Wojciechowski Architekci), fot. mat. prasowe

Hotel Linea Mare w Pobierowie (Górskie Resorty i grupa TOM, Q2 Studio)

Hotel Linea Mare to należący do sieci Górskie Resorty i Grupy TOM wyjątkowy obiekt na mapie Polski, który świetnie wpisuje się w nadmorski klimat. Zlokalizowany 300 m od brzegu Bałtyku zachwyca swoją formą, stwarzając idealne warunki do wypoczynku dla odwiedzających. Hotel posiada 115 w pełni wyposażonych pokoi i 118 rodzinnych apartamentów i jako obiekt całoroczny oferuje atrakcje dostosowane do każdej pory roku. Są wśród nich m.in. taras dachowy i sky bar, strefa basenowa, SPA i saunarium oraz basen zewnętrzny. W hotelu znajduje się także salon Dr Irena Eris Beauty Partner z dziewięcioma gabinetami.

Hotel Linea Mare w Pobierowie (Górskie Resorty i grupa TOM, Q2 Studio), fot. mat. prasowe

MONTOWNIA Lofts & Experience w Gdańsku (Euro Styl SA, Rayss Group)

Zabytkowy, starannie zrewitalizowany obiekt w historycznej lokalizacji – na postoczniowych terenach Gdańska. Na parterze – największy w Trójmieście food hall, wyżej centrum konferencyjne i część hotelowa: 114 loftów z aneksami kuchennymi i antresolami. Montownia znajduje się w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej czy też atrakcji i zabytków Starego Miasta. W budynku wyeksponowano historyczne artefakty, np. bruk z zabytkowymi torami, kabinę operatora suwnicy i ceglaną elewację z lat 30 XX wieku, a jego wnętrze zdobią elementy sztuki. Obiekt jest impulsem do wykorzystania turystycznego potencjału postoczniowych terenów.

MONTOWNIA Lofts & Experience w Gdańsku (Euro Styl SA, Rayss Group), fot. mat. Euro Styl

Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury (Europlan, Tete Concept)

Hotel Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury usytuowany jest nad jeziorem Drwęckim, tuż przy plaży. Jest idealną bazą noclegową dla gości ceniących aktywny wypoczynek. Do ich dyspozycji jest m.in. wielokilometrowa ścieżka rowerowa wiodąca dookoła jeziora. W hotelu mieści się 238 pokoi, których kolorystyka nawiązuje do barw natury. Do dyspozycji gości jest również nowoczesny Aqua Park obejmujący krytą strefę wodną z dwutorowym basenem sportowym, płytkim basenem dla dzieci, trzema jacuzzi oraz strefą termalną z sauną i łaźnią parową. W okresie letnim dostępna jest również strefa zewnętrzna z basenem relaksacyjnym i dwoma jacuzzi.

Radisson Blu Resort & Conference Center Ostróda Mazury (Europlan, Tete Concept), fot. mat. prasowe Radisson Hotel Group

Stradom House Autograph Collection w Krakowie (Angel Poland Group)

Stradom House w Krakowie łączy wyrafinowany design, wielowiekową historię i światowe trendy w postrzeganiu gościnności. Za realizację hotelu marki Autograph Collection należącej do Marriott International odpowiada Angel Poland Group. Hotel oferuje 125 luksusowych pokoi, których design odwołuje się do krakowskiego dziedzictwa i epoki modernizmu z początku XX wieku. Ściany pomieszczeń zdobi zachwycająca, oryginalna kolekcja polskiej sztuki współczesnej. Perłą obiektu jest Chapel Loft, prestiżowy apartament o powierzchni 155 mkw., z własną kuchnią, fortepianem, kolekcją winyli i widokiem na Stare Miasto.