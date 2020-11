Te łódzkie ulice pierwszy raz w historii się zazielenią

Do końca roku ulice Próchnika i Rewolucji w Łodzi będą jak nowe i pierwszy raz w historii zielone, przeczytamy na Uml.lodz.pl. Będzie to efekt ich generalnego remontu w ramach rewitalizacji.

Remont ulic Próchnika i Rewolucji 1905 roku rozpoczął się na początku 2020 roku. Obecnie trwa wykonywanie jezdni, która zostanie zwężona do szerokości 6 metrów. Przystanki komunikacji miejskiej zostaną wyniesione i pokryte nawierzchnią antypoślizgową. Po stronie północnej ulic powstaną miejsca postojowe i tam właśnie obecnie sadzone są drzewa i tworzone są zieleńce, w których jednocześnie montowane są czujniki wilgoci, uruchamiające nawadnianie zieleni.

- Jeśli mnie pamięć nie myli, to nigdy na ulicy Próchnika nie było zieleni. Teraz sadzimy tam drzewa. Będą to między innymi graby, wiśnie, czy miłorzęby. Także na ulicy Rewolucji 1905 roku przybędzie zieleni. Nasadzimy krzewy, byliny, rośliny płożące, a także trawy ozdobne. Dominować będą rośliny liściaste, w tym na przykład berberysy, tawułki i hortensje. Łącznie na obu ulicach posadzimy 94 drzewa i blisko 650 krzewów. Wykonawca zakłada, że zrewitalizowanymi ulicami Próchnika i Rewolucji 1905 roku pojedziemy najpóźniej do końca roku, a istnieje szansa, że już do świąt Bożego Narodzenia oddamy tę inwestycję - powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Na całej długości ulicy Próchnika od ulicy Zachodniej i ulicy Rewolucji 1905 roku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Wschodniej postawionych zostanie 10 stojaków rowerowych, 12 ławek i tyle samo koszy na śmieci.