Te obiekty mają szansę stać się ikonami architektonicznymi swoich miast

Pałac Kultury w Warszawie, Spodek w Katowicach - to przykłady budynków, które stały się symbolami miast, w jakich się znajdują. Ale również nowsza architektura, jak chociażby wieże Sea Towers w Gdyni może wpisać się w ogólną świadomość, jako nieodłączny element danego miejsca. Które ze świeżo ukończonych lub powstających inwestycji mają szansę stać się wizytówkami swoich miast? Mamy kilka typów!

Kompleks .KTW, Katowice, proj. Medusa Group

– Mamy nadzieję, że – dzięki budynkom takim jak .KTW, wyrosłym z etosu pracy – Katowice pozostaną miastem dumnym. Chcielibyśmy, aby ta nowa architektura wzmacniała utrwalone wartości, te, które budowały śląską tożsamość i ukształtowały charakter żyjących tu ludzi. Mamy nadzieje, że takie podejście sprawi, iż architektura budynków .KTW wpisze się w kontekst miasta i – obok Spodka – na długie lata stanie się jego wizytówką – mówili w wywiadzie z nami Przemo Łukasik i Łukasz Zagała z pracowni Medusa Group.

Kompleks .KTW składa się z dwóch wież: zrealizowanej .KTW I i .KTW II, która jest w trakcie realizacji. Inwestycja powstaje w katowickiej strefie kultury, nieopodal niepodważalnego symbolu miasta, jakim jest katowicki Spodek. KTW zostało zaprojektowane jako kompleks dwóch budynków biurowo-usługowych, połączonych trzypoziomowym garażem podziemnym. Dotychczas powstały budynek to 14-kondygnacyjny biurowiec. .KTW II będzie od niego dwukrotnie większy.

– Budynek miał być prosty, fajny, miał niczego nie udawać, a jednocześnie nie mogło zabraknąć mu pewnego pazura, energii i dynamiki. Ten efekt mogliśmy uzyskać jedynie poprzez proste, pragmatyczne i szlachetne bryły poruszone względem siebie – wyjaśniają asymetryczną bryłę obu obiektów, autorzy projektu.

Generation Park, Warszawa, proj. JEMS Architekci

W obrębie nowego zagłębia biurowego na warszawskiej Woli trwa budowa kompleksu Generation Park. W inwestycji położonej pomiędzy ulicą Towarową, Prostą, Wronią i Łucką oddane zostały już dwa biurowce, a ostatni z zaprojektowanych budynków pnie się w górę. Trzy budynki, które wchodzą w skład kompleksu zapewnią łącznie 84 tys. mkw. powierzchni najmu. Rosnąca obecnie wieża, która wraz z iglicą mierzyć będzie 180 metrów ma zostać oddana do użytku w przyszłym roku. Na uwagę zasługuje również architektura spod kreski jednej z najlepszych polskich pracowni - JEMS Architekci.

Gigantyczna, pionowa ściana zieleni w lobby, nowe rozwiązania w recepcji, pergole i małe salki do pracy na dziedzińcu oraz park kieszonkowy – to tylko kilka elementów, które będą wyróżniać Generation Park na biurowej mapie stolicy.

Biurowa wieża, finalny etap Generation Park, sięga już 120 m i dalej pnie się w górę. Docelowo ma liczyć 140 mkw., ale to nie wysokość ma być głównym elementem wyróżniającym kompleks z biurowego sąsiedztwa przy Rondzie Daszyńskiego. – Nie będzie ona najwyższym budynkiem, ale będzie „naj” na inne sposoby – przekonywali architekci i przedstawiciele inwestora prezentując najnowszą koncepcję.

- Podobnie jak w pozostałych budynkach Generation Park, tak i w lobby budynku Y pojawi się drzewo - dodaje Krzysztof Wilczek, dyrektor w biurowej spółce Skanska. - Dodatkowo wszystkie chodniki i tereny utwardzone wykładamy zielonym betonem.

Zieleni nie zabraknie również w wyższych partiach budynku – na 35. piętrze powstanie zielony taras. Z kolei pomiędzy budynkami, na dziedzińcu, pojawią się pergole – również obsadzone zielenią. – Tworząc swego rodzaju zielone dachy, pod którymi będzie można przechodzić, ale i na nie wchodzić, uzyskaliśmy 90 proc. terenu bioaktywnego – tłumaczył Paweł Majkusiak. - Pomiędzy nimi znajdą się zewnętrzne pokoje do pracy i odpoczynku.