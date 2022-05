Te projekty zasługują na piątkę! 10 świetnie zaprojektowanych szkół podstawowych i przedszkoli

Przedszkola i szkoły podstawowe to przestrzeń, w której dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także uczą się wzajemnej interakcji, a także - po prostu - spędzają znaczną część swojego dnia. Zaprojektowane środowisko musi być dla nich przyjazne. Z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka zebraliśmy w jednym miejscu przykłady dobrze zaprojektowanych szkół i przedszkoli.

Skandynawska szkoła w Baranowie

Koncepcja projektowa została wyłoniona podczas ogólnopolskiego konkursu. Główną ideą było wkomponowanie znacznych rozmiarów obiektu w strukturę kameralnej miejscowości, gdzie założenia urbanistyczne znajdują się pod wymogami konserwatorskimi.

Skandynawska szkoła w Baranowie, proj. NeW Architekci, fot. mat. prasowe

Podstawową formą jest prosta bryła z wielospadowym dachem, która w sposób naturalny wpisuje się w krajobraz polskich małych miejscowości. Oprócz energooszczędnych technologii zastosowano pro ekologiczne rozwiązanie w postaci „zielonego atrium:”, które tworzy mikroklimat w szkole i jest jednocześnie „zieloną klasą”. Reguluje poziom ciepła, zimą kumuluje ciepło a latem oddaje je do otoczenia a jednocześnie schładza.

Główne sale lekcyjne wraz z komunikacją zaprojektowane zostały wokół atrium. Wnętrze szkoły zaprojektowane zostało bez opresyjnych i stresogennych miejsc, z doświetlonymi korytarzami. Każdy blok edukacyjny zaprojektowany jest na podobnym schemacie – otwarte bezpieczne szatnie, dobrze doświetlony ciąg komunikacyjny (z niszami w formie siedzisk), nowoczesne sale lekcyjne, toalety. Czytelny, powtarzalny schemat ułatwia odnajdywanie się uczniów w przestrzeni.

Za projektem stoją NeW Architekci.

Szkoła podstawowa w gminie Zielonki

Powstała na wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej szkoła podstawowa była dużym wyzwaniem dla projektantów z uwagi na bardzo trudny pod względem projektowym teren. Podjęli się go architekci z Autorskiej Pracowni Projektowej Manecki.

Nowoczesna szkoła podstawowa w gminie Zielonki. Proj. ARP Manecki Architekci. fot. Piotr Król

Ukształtowanie terenu miało ogromne znaczenie przy projektowaniu szkoły. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, że jedna jego część rozciąga się poziomo wzdłuż linii wzgórza, druga wznosi się do góry wraz z ukształtowaniem terenu, natomiast środkowa jego część jest nadwieszona nad wejściem.

Dodatkowo architekci tak zaplanowali pomieszczenia same pomieszczenia i odpowiednio dopasowali ich funkcje, aby odpowiadały warunkom wzniesienia, na którym położona jest szkoła.

Na szczególną uwagę w szkole zasługuje wewnętrzny dziedziniec (patio), który został przeznaczony na otwartą salę lekcyjną. Uczniowie mogą też korzystać z mediateki, biblioteki, sali informatycznej oraz nowocześnie wyposażonych sal chemicznych. Autorzy projektu pomyśleli także o strefach rekreacji dla dzieci, które zostały zorganizowane na korytarzach.

W szkole przewidziano wielofunkcyjną salę sportową o wymiarach 24 x 12 m, z boiskiem do siatkówki i koszykówki, ścianką wspinaczkową, linami podwieszanymi do stropu oraz innymi sprzętami do ćwiczeń. Sala może być podzielona na dwie części przegrodą sterowaną elektronicznie, zaś rozgrywki można oglądać z widowni zlokalizowanej na antresoli. Boisko zewnętrzne o wymiarach 24 x 44 m (tj. pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej) jest uzupełnieniem wachlarzu możliwych zajęć sportowych dla sali gimnastycznej i basenu.

Wnętrza przedszkola i żłobka First Steps

Projektanci z Mum Studio zaprojektowali wnętrza przedszkola i żłobka First Steps na warszawskim Wilanowie. W kameralnym obiekcie powstały przestrzenie projektowane z troską o rozwój i bezpieczeństwo najmłodszych.

Przedszkole i żłobek First Steps na Wilanowie, proj. wnętrz Mum Studio, fot. Yassen Hristov

Inwestorzy, właściciele przedszkola pragnęli, by projekt był nie tylko atrakcyjny wizualnie i bezpieczny, lecz również pozytywnie wpływał na rozwój dzieci. Marta Drzymała, założycielka Mum Studio zdecydowała się na wykorzystanie motywów natury, które pojawiają się w każdym z pomieszczeń.

W salach ustawiono specjalnie zaprojektowane przez Mum Studio meble i zabudowy, które pobudzają wyobraźnię maluchów łukami jak w zamku księżniczki i spadzistymi dachami, niczym w domku siedmiu krasnoludków. Wiele elementów wystroju wnętrz zachęca do zabawy - podesty, domki, podwieszane kokony, stworzone, by się zaszyć i pobujać, namioty, w których można przeżyć najazd sąsiedniego plemienia Indian.

Przestrzenie w przedszkolu zostały podzielone na miejsca do zabawy bądź do odpoczynku, wyciszenia i bujania w obłokach. Przy przedszkolu powstał ogród z placem zabaw. Dzieci samodzielnie dbają o posadzone warzywa i owoce. W ubiegłym roku udało im się wyhodować arbuzy!

Ukraińska szkoła w budynku myhive Mokotów Two

W poniedziałek 9 maja do pierwszej ukraińskiej szkoły powstałej w ramach akcji „Otwieramy szkoły” weszły dzieci. Szkoła powstała w biurowcu myhive Mokotów Two, a przystosowania przestrzeni na potrzeby jej nowej roli podjęła się pracownia XYstudio.

Ukraińska szkoła w budynku myhive Mokotów Two, proj. wnętrz XYstudio, fot. Filip Domaszczyński

Za projekt adaptacji przestrzeni biurowych na szkolne odpowiadają architekci z XYstudio. Całe przedsięwzięcie udało się zrealizować w ciągu zaledwie dwóch miesięcy. Z uwagi na wyjątkową sytuację w obiekcie zrezygnowano z pewnych funkcji, podczas kiedy inne zostały potraktowane priorytetowo. Architekci zrezygnowali ze stołówki i sali gimnastycznej; jest za to duża sala do relaksu, a także dwa pokoje dla psychologa oraz klasy dla stosunkowo małych grup. Aranżacja poszczególnych sal odpowiada różnym grupom wiekowym uczniów.

We wnętrzach nie zabrakło koloru - szczególnie dużo jest ich w świetlicy, gdzie ścianę zdobi wielki barwy mural, którego autorami są Anna Wardęga-Czaja i Marcin Czaja. Wyposażenie szkoły szkoły pochodzi natomiast od prywatnych darczyńców.

Kompleks Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie

Kompleks Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie tworzą przedszkole i szkoła podstawowa. W sumie do użytku oddano aż 13 tys. mkw. powierzchni. Znajdują się tu nie tylko sale wykładowe i stołówka. Szkołę wyróżnia bardzo rozbudowana część pomieszczeń towarzyszących w tym: sala gimnastyczna z widownią na ponad 300 osób, sala fitness i siłownia, a także sala na 310 miejsc zaplanowana jako koncertowa, a jednocześnie kinowo-teatralna.

Na zakupu nowoczesnego sprzętu wydano ok. 7 mln zł. Uczniowie i nauczyciele będą więc mogli korzystać z ekranów interaktywnych, zamontowano klimatyzację i system nagłośnienia w całym budynku, a w salę koncertową, położoną na najwyższej kondygnacji, wyposażono w technologię kinową.

Wnętrze sali koncertowej, przygotowanej również na projekcje kinowe i odczyty, fot. mat. prasowe Knauf

Projektant Michał Otomański z łódzkiej pracowni architektonicznej wspólnie z władzami samorządowymi zadbali przede wszystkim o komfort uczniów i kadry pedagogicznej. Szkoła zaskakuje więc nie tylko funkcjonalnym designem i dodatkowymi pomieszczeniami do różnych aktywności, ale też brakiem nadmiernego hałasu.

Ten ostatni problem rozwiązano właśnie poprzez zastosowanie akustycznych paneli. Zamontowano je przede wszystkim w klasach i na korytarzach szkolnych. W salach lekcyjnych obniżają pogłos, przez co poprawiają zrozumiałość mowy. Uczniowie, nawet ci z ostatnich ławek, mogą więc bez problemu usłyszeć i zrozumieć co mówi nauczyciel. Z kolei na korytarzu obniżają hałas, który w czasie przerw potrafi być wyjątkowo męczący dla dzieci.

Wyciszająca jest też kolorystyka wewnątrz szkoły. Choć na zewnętrz bryła budynku mieni się żywymi kolorami, w środku architekci postawili na stonowane barwy – biel, szarość, blady niebieski czy kolor kremowy. Jedynie w salach lekcyjnych żywym akcentem są żółte podłogi i krzesła.

Przedszkole na „Kleszczówce”

W dzielnicy Kleszczówka w Żorach dominuje mało wyróżniająca się pod względem architektonicznym zabudowa. Tym większym zaskoczeniem okazał się projekt Przedszkola Nr 4, którego autorem jest pracownia Toprojekt z Rybnika.

Przedszkole na „Kleszczówce”, proj. Toprojekt, fot. mat. prasowe

Budynek wyróżnia się niezwykłymi rozwiązaniami architektonicznymi, elewacją oraz tzw. zielonym dachem z tarasem, na którym odbywają się zajęcia na świeżym powietrzu. Placówka została obsypana deszczem nagród, dostała również nominację do prestiżowej Nagrody im. Miesa van der Rohe.

Przedszkole powstało w wyniku rozbudowy parterowej Szkoły Podstawowej Nr 1, która wykonana została w konstrukcji stalowej pokrytej płytami typu sandwich – nowa część została połączona z istniejącym budynkiem. Projekt segmentu przedszkolnego był dla architektów dużym wyzwaniem.

– Największym utrudnieniem był fakt, że działka na której miał stanąć budynek, była trójkątna i miała nieregularny kształt. Aby rozwiązać ten problem, mogliśmy zastosować najprostsze rozwiązanie, czyli zdecydować się na projekt dwukondygnacyjny, który zostawiłby trochę miejsca na plac zabaw. Postawiliśmy jednak spróbować czegoś innego, mniej banalnego. Aby dzieci miały więcej miejsca do zabawy, teren placu zabaw wyznaczyliśmy na dachu parterowego budynku, a wokół niego stworzyliśmy ogród wieńczący konstrukcję dachu. To właśnie dzięki temu uniknęliśmy wrażenia „przytłoczenia”, co mogłoby być szczególnie męczące dla najmłodszych. Zachowaliśmy przy tym wszystkie potrzebne funkcje, wśród nich tę najważniejszą dla maluchów, czyli możliwość biegania na świeżym powietrzu – opowiada Karol Wawrzyniak.

Wszystkie pomieszczenia udało się doskonale doświetlić dzięki dużym oknom oraz atrium, które zaprojektowano wewnątrz trójkątnej bryły budynku. To dzięki niemu z sal zajęciowych można obserwować padający śnieg i deszcz oraz stale się zmieniające światło słoneczne. Prosta droga z atrium na dach wiedzie ażurowymi, stalowymi schodami.

Szkoła podstawowa w Ząbkach

Pracownia MAMGUSTA stworzyła projekt szkoły podstawowej, który wnosi nowe spojrzenie na tworzenie placówek edukacyjnych w Polsce.

Zaglądamy do SP w Ząbkach autorstwa pracowni MAMGUSTA, fot. Piotr Leczkowski

Projektantom postawiono wysokie wymagania funkcjonalne wobec planowanej inwestycji. Oprócz szkoły podstawowej, w budynku miały znaleźć się pięciooddziałowe przedszkole, zespół żywieniowy oraz bardzo duża jak na warunki szkolne sala gimnastyczna z trzema pełnowymiarowymi boiskami do koszykówki oraz z widownią na około 350 osób. Miała ona także pełnić funkcję sportowo-widowiskową dla miasta. Konieczny było również zapewnienie zewnętrznego, pełnowymiarowego boiska typu „orlik”.

Aby spełnić wymagania funkcjonalne, koncepcję zabudowy oparto wokół idei dziedzińca. Pozwoliła ona dokonać wyraźnego podziału funkcjonalnego obiektu na strefy o różnym przeznaczeniu oraz zapewniała wewnętrzną, odizolowaną od zgiełku ulic, bezpieczną przestrzeń rekreacji i integracji dla uczniów szkoły.

Świadomi poziomu ingerencji przyszłego użytkownika architekci starali się, aby wnętrza były niemal neutralne kolorystycznie. Akcenty kolorystyczne zostały wprowadzone jako element integralny systemu identyfikacji wizualnej poszczególnych pomieszczeń. W przestrzeniach korytarzy na posadzkach zaprojektowano oznaczenia graficzne oraz wyznaczono strefy o różnej tematyce – matematycznej, geograficznej, czy astronomicznej, stosując stworzoną na potrzeby projektu technologię.

Przedszkole Żółty Słonik w Suwałkach

Lokalizacja budynku na polskim „biegunie zimna” miała istotny wpływ na jego architekturę. Przedszkole znajduje się na skraju miasta, na pięknej, ale wietrznej łące. Tak rozległa działka dała możliwość zaprojektowania rozłożystego budynku jednopoziomowego. Za projektem stoi XYstudio.

Przedszkole Żółty Słonik w Suwałkach, proj. XYstudio. fot. mat. architekta

Słońce zdeterminowało ustawienie budynku na działce oraz jego układ funkcjonalny. We wschodnim skrzydle znajduje się żłobek, ponieważ młodsze dzieci z rana potrzebują dobrego doświetlenia do zajęć, które odbywają się przed drzemką. Po południu zaś przebywają na dworze. Budynek ustawiony został w taki sposób, by w miesiącach czerwiec-sierpień rzucał cień na plac zabaw dla najmłodszych, który znajduje się bardzo blisko sal.

Przedszkole mieści się w skrzydle zachodnim. Starsze dzieci nie śpią w ciągu dnia, więc dłużej doświetlone sale są dużym atutem. Z sal przedszkolnych widać ogród z małą szklarnią, natomiast plac zabaw znajduje się od południowej strony aby nie rozpraszał dzieci w trakcie zajęć. Zacienienie placu zabaw w gorące dni zapewnią posadzone drzewa, które za kilka lat zaczną spełniać swoją rolę. W bliskim sąsiedztwie placu zabaw zaprojektowane zostały dwie zewnętrzne toalety.

Całość została otoczona wielofunkcyjnymi zadaszonymi tarasami. Wbudowane piaskownice pozwalają bawić się blisko sali najmłodszym dzieciom. Zadaszenia osłaniają zarówno przed deszczem jak i słońcem. Po dokładnej analizie zacienienia udało się wyznaczyć lokalizację otworów w zadaszeniach w taki sposób, aby zawsze każda z piaskownic tarasowych była częściowo zacieniona.

Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie

Szkoła podstawowa nr 400 zaprojektowana przez pracownię Piotr Bujnowski Architekci to architektura przyjazna uczniom i środowisku. Układ całego założenia jest czytelny i funkcjonalny. W wykończeniu elewacji budynków architekci zastosowali naturalne materiały wysokiej jakości.

Szkoła Podstawowa Nr 400 w Wilanowie, projekt: Bujnowski Architekci, fot. P. Krajewski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wielką zaletą kompleksu oświatowego jest duży teren zieleni, plac z nawierzchnią z cegły oraz wiele rozwiązań proekologicznych (zielone dachy, dziedzińce). Nietypowe rozwiązanie to hala parkingowa. Ma ciekawą formę architektoniczną z betonu barwionego na czerwono z boiskiem na stropie i zielonymi skarpami.

Szkoła Podstawowa Nr 400 w Wilanowie w Alei Rzeczypospolitej 23B zdobyła aż trzy nagrody w 7. edycji plebiscytu Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy. Oprócz nagrody w kategorii architektury użyteczności publicznej autorom tego projektu przyznano jeszcze Grand Prix oraz nagrodę za rozwiązania proekologiczne. Obiekt został również doceniony w konkursie Nagroda SARP 2021, zgarniając nagrodę w kategorii budynek biurowy, oświaty lub administracji.

Przedszkole w dawnym domu nauczyciela

Do budynku starej szkoły (pełniącego w XX wieku funkcję domu nauczyciela) architekci z pracowni PORT przenieśli przedszkole. W oryginalny obrys ścian zewnętrznych wstawiono zupełnie nowy układ funkcjonalny z nowymi ścianami wewnętrznymi, stropami, posadzkami, dachem.

Kiedyś dom nauczyciela, dzisiaj przedszkole. Oto niezwykły projekt pracowni PORT, fot. mat. pras.

Ze względu na wymagania powierzchniowe należało rozbudować budynek przedszkola, jednak projektantom zależało na tym, aby pokazać też jego pierwotny gabaryt i formę - dlatego widzimy oryginalną elewację przez szklaną fasadę.

Stara ściana dzieli każdą z sal przedszkolnych na dwie części: bardziej introwertyczną – wewnętrzną oświetloną za pomocą studni doświetlających przez dach oraz ekstrawertyczną będącą jakby ciepłym podwórkiem od podłogi po sufit rozświetloną i połączoną z zewnętrzem przeszkleniem. Stary budynek oraz dobudowa mają różne charaktery materiałowe, tak aby zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie można było odczytać ich odrębność przestrzenną i czasową.

Przestrzeń o zmiennej wysokości i różnorodności w poszczególnych częściach, a nawet różnorodność przestrzeni w każdej z sal pozwala znaleźć dziecku swoje miejsce na daną chwilę - czasem jest ono przytulne, a kiedy indziej daje poczucie ekskluzywności i poważnego potraktowania. Otwory w ścianach są przestrzeniami zabaw i interakcji, siedziskiem, przejściem, oknem, wejściem do jaskini. W wyobraźni dziecka mogą przybrać różnorakie funkcje. Okienka między salami działają jak wizjery umożliwiające podgląd niedostępnych terytoriów, a gra promieni świetlnych wpadających przez dach może przywołać na myśl atmosferę leśnych koron drzew. Użytkowe poddasze z parterem łączy żelbetowa klatka schodowa, na której części zaprojektowano zjeżdżalnię.