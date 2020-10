Teatr Letni w Szczecinie w przebudowie

Trwa przebudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie. Teatr ma szansę stać się nową wizytówką Szczecina.

Teatr Letni im. H. Majdaniec, zlokalizowany jest w południowo – zachodniej części Parku Kasprowicza. To miejsce dużych koncertów z udziałem gwiazd, uroczystości i imprez lokalnych, ale też zwykłych spotkań w niezwykłym otoczeniu. Początki tego obiektu sięgają lat 30. XX wieku. To wtedy wybudowana została pierwsza scena parkowa w formie drewnianej estrady z rzędami drewnianych ławek. Amfiteatr został gruntownie przebudowany wg projektu arch. Zbigniewa Abrahamowicza w 1974 r. nadając mu obecny kształt z charakterystycznym łukiem nawiązującym swoją formą do Gateway Arch w Saint Louis arch. Eero Saarinena. W roku 2000 Teatr doczekał się nowego dachu oraz gruntownego remontu widowni, a także częściowego remontu pomieszczeń podscenia. W grudniu 2015 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na „Przebudowę i rozbudowę Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec”. Zwycięzcą konkursu zostało biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu.

Prace powinny być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą jest firma Adamietz Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 33 400 000,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.