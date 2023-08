Teatr Polski w Szczecinie z nowym budynkiem. Scena główna jest... pod ziemią

Teatr Polski w Szczecinie przeszedł przebudowę. Oprócz modernizacji ponad 100-letniego obiektu, do użytku widzów oddano również dodatkowy budynek - nowoczesną żelbetowo–szklaną konstrukcję wkomponowaną w nadodrzańską skarpę.

6 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego Teatru Polskiego w Szczecinie.

Obiekt posiada obecnie 5 nowoczesnych scen mogących pomieścić łącznie blisko 1 000 widzów.

W ramach projektu Budimex wykonał nie tylko modernizację ponad 100-letniej części obiektu, ale także wybudował całkowicie nowy – położony 2 metry poniżej poziomu morza budynek.

Wartość kontraktu wyniosła 170 mln zł, a prace trwały 3 lata.

Autorem projektu Teatru Polskiego jest Atelier Loegler Architekci sp. z o.o. z Krakowa.

Budowa Teatru Polskiego w Szczecinie była prawdziwym inżynieryjnym wyzwaniem. Aby mogła powstać znajdująca się pod ziemią kilkukondygnacyjna część, konieczne było obniżenie zwierciadła wody gruntowej. W tym celu wywieziono ponad 60 tys. metrów sześciennych ziemi i przepompowano ok. 150 tys. metrów sześciennych wody. To nie wszystko. Na wykonanie ściany szczelinowej, stanowiącej pionowe zabezpieczenie wykopu leżącego na skarpie budynku, zużyto ponad 5000 metrów sześciennych betonu i ponad 2000 ton stali zbrojeniowej. W efekcie prac powstała konstrukcja o powierzchni ponad 4500 mkw., z których najwyższa ma ponad 22 metry. Same liczby nie mówią jednak wszystkiego.

– Realizacja tego przedsięwzięcia była dużym wyzwaniem nie tylko z powodów czysto konstrukcyjnych. Pandemia, galopujące ceny materiałów oraz odpływ pracowników z Ukrainy, to tylko niektóre z przeszkód, z jakimi przyszło nam się zmagać. Finalnie budowę zakończyliśmy tylko pięć miesięcy później niż planowaliśmy. Dużą satysfakcją jest także to, że dzięki nowej placówce Szczecin stanie się miastem tętniącym kulturalnym życiem – mówi Artur Popko, prezes zarządu Budimex S.A.

Teatr Polski w Szczecinie, wybudowany został przed prawie 100 laty i jest prawdziwą perłą architektury modernistycznej. Rewitalizacja zabytkowego budynku z zachowaniem wszystkich charakterystycznych elementów była zaledwie częścią zadania, przed jakim stanął Budimex. Drugim jego elementem było połączenie starej części z nową - nowoczesną żelbetowo–szklaną konstrukcją wkomponowaną w nadodrzańską skarpę. Nowy budynek o wysokości 17 m składa się z 4 podziemnych i tarasu widokowego będącego zarazem dachem Nowego Budynku Teatru. To właśnie w nowej części mieści się scena główna z 569 miejscami, scena teatru szekspirowskiego (549 miejsc) i scena eksperymentalna na prawie 200 miejsc.

– Realizując tę skomplikowaną konstrukcję wykonaliśmy jedno z największych podbić fundamentów budynku w technologii jet-grouting. Dzięki temu możemy się pochwalić pierwszą w Polsce tak wysoką żelbetową ścianą dociskową, która zabezpiecza stateczność gmachu starego teatru, a jednocześnie jest elementem konstrukcyjnym nowego budynku – mówi Jarosław Maślanka, dyrektor rejonu zachodniopomorskiego Budimex S.A.

Pierwsze spektakle na nowych scenach odbędą się jeszcze w sierpniu br.