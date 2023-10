Budimex wyremontował salę dla uczniów Technikum ‎Energetycznego w Bełchatowie. Przeprowadzenie prac remontowych było nagrodą w konkursie zorganizowanym przez firmę.

Technikum Energetyczne w Bełchatowie ma nową salę edukacyjną.

Pomieszczenie o powierzchni 134 metrów kwadratowych zostało sfinansowane i zmodernizowane przez generalnego wykonawcę Budimex.

Sala zyskała nie tylko całkowicie nowy wygląd, ale została również wyposażona w klimatyzację i nowe meble.

Przeprowadzenie prac budowlanych trwało półtora miesiąca i było nagrodą za zwycięstwo w konkursie na najlepszy projekt CSR.

Konkurs na najlepszy projekt CSR odbywał się w ramach akcji „Praktyka, która z Tobą zostanie”, która jest inicjatywą Budimeksu we współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii. Zwycięzcy - grupa uczniów z Technikum Energetycznego w Bełchatowie - zdecydowała się wykorzystać nabyte w szkole umiejętności budowlane i przeprowadziła renowację mieszkania dla rodziny z Ukrainy. Wszystkie prace zostały wykonane przez nich samodzielnie, począwszy od pozyskania sponsorów, przez zakup materiałów, na wykonaniu remontu kończąc.

To właśnie projekt młodzieży z bełchatowskiej szkoły, zdaniem firmy Budimex zasłużył na pierwszą nagrodę. Było nią przeprowadzenie kompleksowego remontu oraz wyposażenie pomieszczenia, które posłuży do dalszego zdobywania wiedzy. Prace trwały od sierpnia do połowy września. W tym czasie grupa pracowników pod kierownictwem Łukasza Chmielaka, wraz z zespołem praktykantów, usunęła starą podłogę z płytek PVC i zastąpiła ją nową wykładziną PVC Tarkett.

Prace objęły także skucie opraw oświetleniowych i drzwi, wygładzenie ścian oraz pomalowanie całego pomieszczenia. W sali zamontowano nową stolarkę drzwiową, oprawy oświetleniowe i parapety. Pracownia została wyposażona w odpowiednie dla uczniów krzesła oraz klimatyzację.

W uroczystości przekazania pracowni wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, Grupy Budimex, a także władze szkoły oraz uczniowie.