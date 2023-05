Technologia BIM szarżuje po rynku architektury

Technologia BIM (Building Information Modeling) umożliwiająca stworzenie wielowymiarowych, cyfrowych modeli budynków, pozwala nie tylko efektywnie projektować czy realizować proces inwestycyjny, ale też skutecznie zarządzać obiektem już po oddaniu go do użytku. Wykorzystanie tej technologii niesie więc za sobą szereg udogodnień i korzyści, nie tylko dla architektów, ale też inwestorów. Nic więc dziwnego, że projektowanie przy pomocy BIM wkracza na kolejne segmenty rynku.

BIM oferuje architektom nieograniczone możliwości, które przekładają się na liczne korzyści zarówno dla twórców, jak i inwestorów. Za sprawą tej technologii architekci mogą tworzyć trójwymiarowe modele, dokładnie planować i wizualizować projekty. BIM stanowi również wszechstronne źródło informacji, które umożliwiają doskonałe zarządzanie projektem, zarówno w zakresie konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym.

W praktyce, projekt, który jest efektem procesu prowadzonego z zastosowaniem BIM, jest nasycony różnorodnymi informacjami oraz danymi, które mogą być w krótkim czasie analizowane na wiele sposobów. W rezultacie zawiera on dużo mniej błędów, gdyż ich wykrywanie i przeciwdziałanie im staje się po prostu łatwiejsze. Niewątpliwym atutem jest również fakt, że sam proces projektowy jest dużo bardziej przejrzysty, co ułatwia ocenę stanu zaawansowania prac i określenie terminów projektowych i realizacyjnych, niezależnie od złożoności projektu.

Również inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę z korzyści wynikających z zastosowania BIM, gdyż mogą na dużo wcześniejszym etapie zapoznać się z ostatecznym wyglądem i parametrami swojej inwestycji. Precyzyjne planowanie, optymalizacja procesów oraz lepsza organizacja pracy wpływają na eliminację błędów, a co za tym idzie - przynoszą znaczne oszczędności dla inwestorów. Uniknięcie późniejszych korekt i napraw również w oczywisty sposób przyczynia się do redukcji kosztów i zwiększenia efektywności realizacji projektów.

Stosowanie BIM w projektowaniu modułowych czy prefabrykowanych budynków oznacza, że architekt i projektanci pracujący nad projektem mają zwizualizowane dosłownie wszystkie elementy budynku, nad którym pracują – mówi Tomasz Balcerowski, prezes zarządu spółki Ekoinbud, firmy specjalizującej się w budowaniu drewnianych budynków kubaturowych dla edukacji i administracji publicznej w technologii modułowej. Co więcej: mogą przejrzeć przebieg każdej instalacji, dokładnie zaplanować otwory pod ich prowadzenie i dzięki temu specjaliści ds. wdrożenia konstrukcyjnego mogą bezbłędnie przygotować pliki produkcyjne, żeby w procesie realizacji nie było żadnych niespodzianek. To znacznie przyspiesza procesy oraz pozwala uniknąć wszelkich niedociągnięć i kolizji. W ten sposób możemy zapewnić klientom najwyższą, jednolitą jakość i dokładność sięgającą 2 mm, co przy zastosowaniu innych form pracy nad budynkiem jest wręcz niemożliwe do osiągnięcia.