Technologiczna platyna dla krakowskiego Brain Parku

Krakowski kompleks biurowy Brain Bark uzyskał certyfikat WiredScore na najwyższym poziomie Platinum. Certyfikat potwierdza najlepszą łączność cyfrową, jakość rozwiązań teletechnicznych i planów awaryjnych zapewniających firmom możliwość działania w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Brain Park, realizowany przez Echo Investment, to pierwszy projekt w Krakowie oceniony pod względem zaawansowania technologicznego.

Brain Park to dziesięciokondygnacyjny kompleks o łącznej powierzchni ponad 43 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. Realizację kompleksu podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap, obejmujący segmenty A i B oddano do użytkowania w listopadzie 2022 roku. Trwa realizacja drugiego etapu Brain Parku, czyli segmentu C o powierzchni ponad 13 tys. mkw. Społeczność Brain Parku tworzą pracownicy firm, takich jak PepsiCo, ALDI EPAM Polska i Mercator Medical.

Brain Park to inwestycja zielona i zrównoważona. Budynki uzyskały certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent. Inwestycja realizowana jest w zgodzie z nowym bezpiecznym standardem Echo Pure Office. Brain Park uzbrojono w technologię oczyszczania powietrza RCI Active Pure, która dezaktywuje zanieczyszczenia PM, wirusy, grzyby i bakterie, w tym wirusa SARS CoV-2 w czasie krótszym niż 1 minuta.

– Naszą ambicją jest dostarczać najemcom nowoczesną i komfortową przestrzeń do pracy. Ponadczasowa architektura, wielofunkcyjne przestrzenie, ekologiczne i zrównoważone rozwiązania wpisane są w DNA realizowanych przez nas inwestycji. Równolegle, wraz ze zmieniającymi się potrzebami biznesu i trendami, podnosimy rangę naszych projektów poddając je ocenie w różnych kategoriach. Brain Park to inwestycja projektowana i realizowana z uwzględnieniem wielu nowatorskich rozwiązań. Obok zielonych i zrównoważonych rozwiązań, które wpisują się w wymagania z zakresu ESG, równie wysoko stoi zaawansowanie technologiczne środowiska pracy. Dzięki certyfikacji WiredScore nasi obecni i przyszli najemcy mogą być pewni, że oferowana przez nas przestrzeń zapewni im wydajność, bezpieczeństwo i innowacyjne rozwiązania na najwyższym poziomie – podkreśla Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale projektów komercyjnych Echo Investment.

Brain Park jest pierwszym kompleksem biurowym w Krakowie, który otrzymał certyfikat WiredScore. Wprowadzając ten standard technologiczny Echo Investment potwierdza kolejne atuty inwestycji, która zapewnia tutejszym pracodawcom najlepszą łączność cyfrową. Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz plany awaryjne, które w momencie nieprzewidzianych zdarzeń pozwalają firmom na nieprzerwaną pracę, pozwoliły na uzyskanie najwyższej noty w tym systemie, tj. Platinum.

– Jak wynika z danych firmy Gartner, minuta braku dostępu do Internetu kosztuje średniej wielkości organizację 5 600 dolarów amerykańskich. W dzisiejszych czasach, gdy łączność cyfrowa stała się podstawą wykonywania naszych zadań służbowych, potrzebujemy przede wszystkim stabilności i różnorodności łączy (zarówno internetowych, jak i GSM). Dlatego tak istotne są redundancja, zabezpieczenia i planowanie większej przestrzeni w trasach teletechnicznych – wszystko to gwarantuje bezpieczeństwo łączności w danym budynku dziś i w przyszłości. Platynowa certyfikacja dla Brain Park pokazuje zaawansowane i proaktywne podejście Echo Investment do zapewnienia najemcom najlepszych warunków do efektywnego prowadzenia swojego biznesu – komentuje Renata Hartle, dyrektorka ds. rozwiązań technologicznych w Colliers.

Certyfikat WiredScore powstał w 2013 roku w Nowym Jorku. Jego wprowadzenie było motywowane potrzebami najemców biurowych, którzy oczekiwali potwierdzenia wysokiego standardu rozwiązań teletechnicznych przed wyborem budynku na swoją siedzibę. Certyfikacja zawitała do Polski w 2022 roku, potwierdzając jeszcze większą potrzebę wprowadzania na polski rynek nieruchomości innowacyjnych rozwiązań, a także zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków pracy użytkownikom nieruchomości.