Ten hotel czekał kilka lat na realizację. Budowa startuje w tym roku

Przy ul. Zielonej 4 w Poznaniu niebawem ruszy budowa Y3 Signature Hotel. 8-kondygnacyjny obiekt zrealizuje spółka Structure Capital.

Spółka Structure Capital przedstawiła najnowsze wizualizacje hotelu Y3 Signature Hotel, który ma powstać nieopodal Starego Miasta w Poznaniu.

Przy ulicy Zielonej 4 powstanie 197 apartamentów o metrażach od 21 do ponad 50 mkw.

Budowa ma rozpocząć się w IV kwartale 2023 roku, a jej finał zaplanowano na II kwartał 2026 roku.

Od kilku lat spółka Structure Capital przymierza się do realizacji projektu hotelowego przy ul. Zielonej 4 w Poznaniu. Wszystko wskazuje na to, że budowa dojdzie do skutku. Jak zapowiedział inwestor, prace mają ruszyć w IV kwartale 2023 r.

Y3 Signature Hotel będzie 8-kondygnacyjną bryłą, w której wnętrzach znajdziemy jedno- i dwupokojowe apartamenty, reprezentacyjną recepcję z concierge i strefą lounge, bar, restaurację, siłownię, strefę SPA oraz przestrzeń biznesową.

Projekt ma być wypełnieniem wolnej dotychczas działki, położonej na styku ul. Por. Janiny Lewandowskiej i Zielonej. Do 1945 roku stała tam kamienica, która częściowo ją wypełniała. Została zniszczona w wyniku działań wojennych. Od tamtej pory teren ten nigdy nie był zainwestowany, mimo iż położony jest na zakończeniu ważnej dla tej części miasta osi widokowej. Przygotowane rozwiązanie dobrze wpisuje się w lokalne uwarunkowania urbanistyczne – w tym poprzez wykształcenie akcentu architektonicznego na narożniku położonego na zakończeniu wspomnianej osi widokowej, wycofanie górnych kondygnacji w stosunku do linii zabudowy (co podkreśla nawiązanie do linii gzymsu istniejących przy ul. Zielonej kamienic), a wreszcie – poprzez artykulację elewacji pozwalającej na nowoczesne w formie zasymulowanie podziałów na indywidulane kamienice charakterystycznych dla tej części miasta. Także sposób wykończenia elewacji – nawiązanie do eleganckich form modernistycznych oraz użycie jasnych i delikatnych w formie materiałów – stwarza wrażenie projektu nowoczesnego, który dobrze wpisuje się w kontekst miejsca.

Hotel jest pierwszym projektem Structure Capital, który powstaje przy znacznym zastosowaniu sztucznej inteligencji i architektury parametrycznej, fot. mat. pras.

– Zaprezentowany projekt jest interesującym wypełnieniem wolnej dotychczas działki, położonej na styku ul. Podgórnej i Zielonej. Teren ten nigdy nie był zainwestowany, mimo iż położony jest na zakończeniu ważnej dla tej części miasta osi widokowej – tak o projekcie mówił urbanista prof. Piotr Lorens. – Przygotowane rozwiązanie dobrze wpisuje się w lokalne uwarunkowania urbanistyczne - w tym poprzez wykształcenie akcentu architektonicznego na narożniku położonego na zakończeniu wspomnianej osi widokowej, wycofanie górnych kondygnacji w stosunku do linii zabudowy (co podkreśla nawiązanie do linii gzymsu istniejących przy ul. Zielonej kamienic), a wreszcie, poprzez artykulację elewacji pozwalającej na nowoczesne w formie zasymulowanie podziałów na indywidulane kamienice charakterystycznych dla tej części miasta. Także sposób wykończenia elewacji - nawiązanie do eleganckich form modernistycznych oraz użycie jasnych i delikatnych w formie materiałów - stwarza wrażenie projektu nowoczesnego a zarazem dobrze wpisującego się w kontekst miejsca – podsumowuje ekspert.

Hotel jest pierwszym projektem Structure Capital, który powstaje przy znacznym zastosowaniu sztucznej inteligencji i architektury parametrycznej. Całemu procesowi bacznie przygląda się Horwath HTL – największa na świecie firma konsultingowa w branży hotelarskiej – ze względu na globalną możliwość stosowania algorytmów w branży. Pozwoliło to na szybkie i optymalne rozwiązanie wielu problemów związanych z projektowaniem obiektu, a także zaoszczędzić spore pieniądze.